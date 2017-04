Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nezlomljiv je Shyamalanu med njegovimi filmi najbolj pri srcu. Med svoje najljubše filme ga menda prišteva tudi Quentin Tarantino. Foto: IMDb M. Night Shyamalan je tisti režiser, ki se ga po navadi najraje popredalčka kot "mojstra končnega obrata". Indijsko-ameriški avtor konstruira pripovedi, ki se opirajo na počasno doziranje informacij, obenem pa ne služijo samo temu, da vse do končnega razkritja "zavajajo" gledalca. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Shyamalan končno obljubi nadaljevanje Nezlomljivega

To je bila menda najpogostejša prošnja oboževalcev

29. april 2017 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

M. Night Shyamalan, v antologijo filma vpisan kot avtor Šestega čuta, je za svoj naslednji projekt izbral točno to, na kar so njegovi oboževalci čakali.

Posnel bo nadaljevanje lanske psihološke srhljivke Razcepljen (Split), ki pa bo obenem tudi nadaljevanje zgodnejše uspešnice Nezlomljiv (Unbreakable, 2000).

Režiser je načrte za novi film, ki bo naslovljen Glass, razkril v seriji tvitov. Končno lahko odgovori na vprašanje, ki ga absolutno največkrat dobi, je med drugim zapisal: "Boš posnel prekleto nadaljevanje Nezlomljivega ali kaj?!?" Dodal je še, da je "od nekdaj sanjal o tem, da bi Razcepljen in Nezlomljiv trčila v tretjem filmu", in potrdil, da bo pred kamero spravil vse protagoniste iz prejšnjih dveh uspešnic: Brucea Willisa in Samuela L. Jacksona iz prvega filma ter Jamesa McAvoya in Anyo Taylor Joy iz drugega.



Najkrhkejši antagonist vseh časov

Drugih informacij o filmu režiser zaenkrat še ni razkril - razen tega, da ga v kinematografih lahko pričakujemo v januarju 2019. Iz naslova lahko morda sklepamo, da bo protagonist zgodbe lik Samuela L. Jacksona: preprodajalec stripov z genetsko okvaro kosti, zaradi katere nosi vzdevek Mr. Glass.

James McAvoy v 24 vlogah

Po nihajočem uspehu raznih novejših Shyamalanovih projektov je bil uspeh Razcepljenega za marsikoga presenečenje: film je v globalnem merilu zaslužil več kot 247 milijonov dolarjev. James McAvoy je v njem igral možaka z "disasociativno motnjo osebnosti", ki ima kar 23 različnih osebnosti. Težava je v tem, da bi si pot na svetlo rada utrla še 24. osebnost, domnevno izmišljena "zver", ki se hrani z mesom nedolžnih deklet. Shyamalanu je - tudi po zaslugi izjemnega McAvoya v glavni(h) vloga(h) - uspelo posneti inovativno, konceptualno srhljivko, ki se na trenutke približuje izčiščenosti odrske predstave. Šele zadnji prizor je z epizodno vlogico Brucea Willisa razkril, da je zgodba postavljena v isti svet kot dogajanje v Nezlomljivem.

Shyamalanov najdonosnejši in kritiško najbolj hvaljeni film do danes sicer ostaja prvenec, srhljivka Šesti čut (1999), ki je zaslužila več kot 672 milijona dolarjev. Filmi njegove "srednje etape", kakršna sta bila Čas po Zemlji in Podvodna deklica, so bili večinoma tarča posmeha, je pa nekaj starih privržencev pridobil nazaj na svojo stran z grozljivko Obisk (2015).

