Slovenska džez in rock zavita v črnino: poslovil se je ustanovni član Mladih levov Jernej Podboj

Podboj je bil zdravnik, saksofonist in klarinetist

23. april 2018 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo se je po hudi bolezni poslovil Jernej Podboj, ustanovni član glasbene skupine Mladi levi - ta je konec 60. in v začetku 70. let soustvarjala zgodovino slovenske oziroma širše jugoslovanske popularne kulture.

Podboj je bil zdravnik, specialist otorinolaringolog, širše pa je bolj poznan kot saksofonist in klarinetist ter član ali sodelavec nekaterih ključnih slovenskih džezovskih in rockovskih zasedb.

Pobudnik vnovične združitve skupine Mladih levov

Novico je sporočil Rudi Zaman iz založbe Didakta, ki je ob tem še zapisal, da je bil Podboj pobudnik vnovične združitve skupine Mladih levov leta 2014, leta 2016 pa se je pojavil tudi v dokumentarnem filmu Mladi levi: Polnost časa.

"Glasba je pač glasba," v filmu pravi Podboj, ki je ob sodelovanju z vrsto glasbenikov, kot so Bor Gostiša, Tomaž Habe, Janez Bončina - Benč, Jernej Jung, Stanko Arnold in Petar Ugrin, navduševal občinstva po celotni Jugoslaviji.

Ime po romanu The Young Lions Irwina Shawa

Podboj je v mladih letih sodeloval v zasedbah Albatros in Stompers, nato pa z glasbenimi somišljeniki zasnoval kultno zasedbo Mladi levi. Imenovali so se po romanu The Young Lions Irwina Shawa. Skupina je bila med letoma 1966 in 1975 - v času največjega razcveta rocka - ena redkih, ki je gojila tudi džez.

N. Š.