Foto: Reuters

Sting

(1951)

24. junij 2018 ob 10:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Hvala Bogu za Grčijo, ki nam je pokazala pot. Medtem ko drugi gradijo zidove, ste nam pokazali, kako ravnati z begunci. Medtem ko otroke jemljejo mamam in jih trpajo v kletke, ukrepate s sočutjem, radodarnostjo in zdravo pametjo. Naši tako imenovani voditelji, parada polmož in strahopetcev, nimajo rešitev ... Grčija nam je še enkrat pokazala, kaj pomeni biti civiliziran."

