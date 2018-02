Tanović bo za HBO Europe snemal "grenko odo mestu Zagreb"

Snemanje šestdelne televizijske serije Success

14. februar 2018 ob 16:30

Zagreb - MMC RTV SLO

HBO Europe je dal zeleno luč za začetek snemanja izvirne serije v režiji Danisa Tanovića, ki bo v šestih epizodah spremljala zgodbo štirih neznancev v Zagrebu današnjega dne, katerih usode je povezal nasilen dogodek.

Serijo, naslovljeno Success (slov. Uspeh), je ustvaril in zanjo napisal scenarij Makedonec Marjan Alčevski (1978). Projekt je bil kot eden izmed zmagovalnih izbran na javnem natečaju HBO Adria za osnutke izvirnih del iz jadranske regije, namenjenih narodom nekdanje Jugoslavije, poroča Hollywood Reporter.

Sodelovanje z zagrebško produkcijsko hišo

Dogajanje prihajajoče televizijske serije bo torej postavljeno v hrvaško prestolnico, kjer je četverico neznancev neizbežno povezal dogodek, zaznamovan z nasiljem. HBO Europe je serijo v svoji napovedi opisal kot "grenko odo mestu Zagreb". Vsak od štirih protagonistov na svoj način prevzame nadzor nad svojim življenjem, saj jim preti, da bodo posledice lastnih dejanj prišle za njimi. Ana Balentović in Johnathan Young bosta za HBO zasedla producentski mesti v sodelovanju z zagrebško produkcijsko hišo Drugi plan.

Mnogokratno ovenčani filmar

Success bo prva televizijska serija za bosanskega režiserja Tanovića, ki so ga leta 2001 ovenčali z oskarjem za najboljši tujejezični film, ki mu ga je prinesel že njegov režijski prvenec Ničija zemlja (Nikogaršnje ozemlje). Pri filmu sta kot izvršna producenta sodelovala tudi Slovenca Dunja Klemenc (Studio Maj) in Igor Pediček (Casablanca, d. o. o.). Poleg oskarja pa je film dobil več kot štirideset mednarodnih nagrad, med njimi tudi zlati globus za najboljši tujejezični film in nagrado za najboljši scenarij v Cannesu.



Tanovićeva socialna drama Epizoda u životu berača željeza (Epizoda v življenju zbiralca železa), ki je leta 2013 nastala v koprodukciji Bosne in Hercegovine, Slovenije ter Francije, je na Berlinalu prejela dva srebrna medveda, in sicer za najboljši film ter najboljšega igralca Nazifa Mujića. Nazadnje pa je še Tanovićev celovečerni film Smrt u Sarajevu (Smrt v Sarajevu) na Berlinalu leta 2016 prejel veliko nagrado žirije.

Končno zadosti zanimiv scenarij

"Že dalj časa sem dobival ponudbe, da bi snemal serije, za katere menim, da so v tem trenutku zanimivejše in domiselnejše od filmov, vendar ni do zdaj nobena izmed njih vzbudila mojega zanimanja," je dejal Tanović o svojem prihajajočem projektu. "Scenarij Marjana Alčevskega je čudovito napisan in resnično sem vesel, da je HBO prepoznal njegovo kakovost in mi dal priložnost, da sodelujem pri tem," besede 48-letnega filmarja navaja Hollywood Reporter.

P. G.