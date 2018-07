Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Dietrichova, ki se je rodila kot Maria Magdalena von Losch, se je v Hollywood odpravila takoj po tem, ko se je leta 1930 proslavila v Plavem angelu Josefa Sternberga.Postala je seksualni simbol, a je v njeni domovini, kjer je bil v vzponu nacizem, niso marali. Minister za propagando tretjega rajha Joseph Goebbels jo je leta 1934 pozval, naj se vrne v Nemčijo in prevzame svojo vlogo ikone kinematografske industrije, igralka pa se je v odgovor odločila za ameriško državljanstvo. na fotografiji je seveda Tjaša Ferme kot Marlene Dietrich. Foto: Facebook Utrinek iz zakulisja pred premiero v gledališču Dixon Place. Foto: Facebook Sorodne novice Tjaša Ferme, slovenska igralka v New Yorku: zdaj Dempsey, kmalu Nicholson? Dodaj v

Tjaša Ferme kot Marlene Dietrich: iz New Yorka v Ljubljano

Premiera gledališke predstave Moja Marlene v New Yorku

13. julij 2018 ob 10:29

New York - MMC RTV SLO

Marlene Dietrich - vojna junakinja, tiranska mama, glamurozna umetnica, nepoboljšljiva romantičarka. Mnoge obraze "modrega angela" Marlene Dietrich, najbolje plačane igralke svojega časa in danes ikone LGBTQ-skupnosti, v svoji novi predstavi razišče Tjaša Ferme. Pravkar še na off-off broadwayskem odru, kmalu tudi v Ljubljani.

Slovenska gledališka umetnica Tjaša Ferme, ki živi in dela v New Yorku, je v gledališču Dixon Place premierno uprizorila predstavo Moja Marlene (My Marlene), v kateri poleg dveh glasbenih spremljevalcev nastopa sama. Predstava bo v začetku avgusta znova prikazana v ljubljanskem gledališču Pocket Teater Studio.

Slovenska premiera: 3. avgusta

"My Marlene je bila doslej bralna uprizoritev, zdaj pa je bila prvič kot gledališka predstava in po njej gremo naravnost v Slovenijo, kjer imamo predstavi 3. in 4. avgusta v novem gledališču Pocket Teater Studio," je po uspešnem nastopu v gledališču Dixon Place povedala sogovornica, ki je po predstavi z občinstvom proslavila še svoj rojstni dan.

Predstavo Moja Marlene, ki jo je režiral Jesse Edward Rosbrow, na saksofonu pa jo spremljata glasbeni režiser Michael Hashim in za klavirjem Kuni Mikami, v New Yorku kot enega najboljših LGBTQ-dogodkov v mestu v času festivala HOT! označuje revija Metrosource. Tjaša Ferme je za interaktivno predstavo, polno glasbe, kapric, intime in zabave, ki je zgodba o Marlene Dietrich, napisala tudi besedilo.

"Predstava je enostavno tematsko zelo sodobna. Tudi danes imamo težave z migranti in neko pritlehno tretjo svetovno vojno, tu so še prepovedi potovanj Donalda Trumpa. Skratka, tematika se lahko zlahka aplicira na današnji čas," je povedala umetnica.

Občinstvo v vlogi vojakov, ki jih zabava nemška diva

Tjaša Ferme kot legendarna nemška igralka iz časa pred, med drugo svetovno vojno in po njej Marlene Dietrich razume občinstvo kot zavezniške vojake, ki jih je nemška igralka in pevka zabavala leta 1944 na francoski fronti. Med predstavo razkrije svoje številne obraze, od razvajene zvezde, matere, zapeljivke tako za moške kot ženske, pevke, kuharice in ljubimke, medtem pa okrog padajo bombe.

Tjaša Ferme zadnje desetletje živi in dela v New Yorku, kjer je najprej postavila samostojno predstavo Izpovedi nimfomanke leta 2012. Ustvarila je kratki film Ophelia's Flip, ki je bil prikazan na filmskem festivalu v Cannesu leta 2012, s predstavo Divji otrok v mestu pa je nastopila v Italiji, Avstriji, Rusiji, Bolgariji, Kosovu in v Sloveniji.

Trenutno se posveča nadaljevanju predstave Projekt Vzornica, ki bo na odru newyorškega gledališča 3LD oziroma 3-Legged Dog Media + theater group ves november. Predstava Projekt Vzornica je bila v New Yorku na sporedu od 29. septembra do 1. oktobra v gledališču The Clemente. Za predstavo Moja Marlene pa se z agenti še dogovarja za turneje.

A. J.