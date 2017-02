Tožba MOL-a proti rogovcem na sodišču, kako se bo razpletlo?

Iskanje sporazumne rešitve doslej neuspešno

24. februar 2017 ob 16:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na okrožnem sodišču je v sredo potekala prva obravnava proti Rogovcem. Na Molu so prepričani, da bo postopek na sodišču zelo hitro zaključen v korist občine kot lastnice stavb in zemljišča.

Odvetnik Rogovcev Zoran Korenčan je izpostavil vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi občina v omenjenih osmih primerih tožbo dobila, kljub temu pa območja nekdanje tovarne ne bi bilo pripravljenih zapustiti drugih sto ali več Rogovcev.

Za toženih osem Rogovcev lahko sodni spor z Mestno občino Ljubljana (Mol) predstavlja visoke stroške, zato so se odločili, da bodo skušali sredstva za kritje stroškov solidarno zbrati, in sicer z dobrodelno prireditvijo na pustni torek Pust keš v Rogu, je pojasnil Rogovec Rastko Pečar. Rog ima široko bazo podpornikov, tudi mednarodno, je dodal.

Visoki sodni stroški

Ocenjena vrednost sodnega spora, na podlagi katere se izračunajo sodni stroški, je 200 tisoč evrov. Znesek je po mnenju Rogovcev tako visok z namenom zastraševanja, trenutno pa je v teku osem tožb proti osmim posameznikom, čeprav si Rogovci ves čas prizadevajo tožbe združiti, kar bi znižalo sodne stroške. "V kolikor nam ne združijo primerov, računamo, da bomo morali na koncu poravnati med 30.000 in 40.000 evrov," je navedel Pečar.

Torkovo pustno dogajanje se bo v Rogu začelo že dopoldne, prireditve pa se bodo vrstile čez ves dan. Popoldan bo v Živko skvotcu potekal pogovor o situaciji v Rogu z naslovom Info Šok, na katerem bodo predstavili tudi zbran video material o Rogu, s poudarkom na novejšem obdobju. Pripravljajo tudi nekaj delavnic in razstav, v večernih urah pa bodo v ospredju pustno rajanje ter glasba.

Neuspela mediacija

Spomnimo, da je do nastalih zapletov prišlo junija lani, ko so varnostniki na območje Roga pripeljali bager in s tem želeli začeti rušenje. Rogovci so nato tožili Mol zaradi motenja posesti, Mol pa je proti posameznim rogovcem vložil zasebno tožbo zaradi izselitve in izročitve v posest.

V sredo se je začel spor med občino in Rogovci razpletati na sodišču, le dva dni pred tem, v ponedeljek, pa so po navedbah Rogovcev prejeli predlog za mediacijo, o kateri naj bi se izrekli do sredine obravnave. Mediacija je bila po pojasnilu njihovega odvetnika Korenčana vezana na vse postopke, ki so trenutno v teku.

Ponujeni nadomestni prostori

Na Molu so pojasnili, da je mediacijski postopek med njimi in začasnimi uporabniki Roga potekal mesec in pol, izvedena pa so bila tri srečanja. Spomnili so tudi, da so z občine Rogovcem ponujali možnost dogovora vse od junija 2016, podan pa je bil tudi zelo konkreten predlog. Po poročanju časnikov Dnevnika in Dela naj bi namreč šlo za 500 kvadratnih metrov nadomestnih prostorov, ki naj bi jih občina zagotovila toženim uporabnikom Roga, druge prostore pa naj bi zapustili.

Začasni uporabniki Roga na ta predlog niso odgovorili, prav tako niso v vsem času pogajanj od junija 2016 podali nobenega konkretnega predloga poravnave, so pojasnili na Molu. Po njihovih navedbah je mediacija zdaj uradno končana, postopek na sodišču pa se bo nadaljeval z zaslišanjem prič 10. maja. "Pričakujemo, da bo postopek na sodišču zelo hitro zaključen v korist Mola kot nespornega lastnika območja, kar bo omogočilo nadaljevanje investicije v Center Rog," so še zapisali na Molu.

G. K.