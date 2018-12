V naročje Gajinega sveta se je odkotalila že druga zlata rola

Film si je ogledalo več kot 50 tisoč ljudi

17. december 2018 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Film Gajin svet si je ogledalo že več kot 50 tisoč ljudi, s čimer si je prislužil že drugo nagrado zlata rola.

Film Gajin svet je režiral Peter Bratuša, in sicer po scenariju, ki ga je napisal s Špelo Levičnik Oblak. Gre za sodobno in dinamično družinsko romantično komedijo z elementi kriminalke, postavljena v današnje urbano okolje. Film, ki so ga posneli letos, je nastal v koprodukciji RTV Slovenija.

Pika Nogavička sodobnega časa

Dobro uro in pol trajajoči film se posveča težavam, s katerimi se v sodobnem svetu srečujejo otroci in njihovi starši, od ločitve staršev, odtujenosti v družini do nevarnosti svetovnega spleta in družbenih omrežij.

Zgodba spremlja enajstletno Gajo (Tara Milharčič), ki s svojim pogumom, neposrednostjo, odločnostjo in iskrenostjo, kot Pika Nogavička sodobnega časa, stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih preprek.

V glavnih vlogah poleg Tare Milharčič in mladih igralcev Anžeta Gorenca, Neže Smolinsky in Gitice Jakopin nastopajo še Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar, Jana Zupančič, Lotos Šparovec, Primož Pirnat in drugi.

Že zdaj zvrhana malha lovorik

Film je najprej navdušil žirijo festivala filmov za mlade Buzz@teen, ki je potekal kot del filmskega festivala v Motovunu, in prejel glavno nagrado v mednarodni konkurenci celovečernih filmov za otroke in mlade, nato je navdušil še otroško žirijo letošnjega filmskega festivala v Sarajevu, ki ga je razglasila za svoj najboljši film.

Na letošnjem Festivalu slovenskega filma je prejel vesni za posebne dosežke in za masko, za katero je zaslužna Nataša Sevčnikar.

Nagrada Koloseja in filmskih ustvarjalcev

Nagrado zlata rola slovenskim filmom podeljujeta Kolosej in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Gajin svet je oktobra prejel prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev, so zapisali v Koloseju.

Nagrado bodo ustvarjalcem te mladinske romantične komedije izročili v petek v ljubljanskem Koloseju.

P. G.