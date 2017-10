V pričakovanju Liffa: MMC-jev podportal, cikel filmov na TV Slovenija in fotonatečaj

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poudarki Cikel filmov preteklih izvedb Liffa na TV SLO 1

"Liki sami so zanetili projekt. Najstniška dekleta sem redno videvala v bližini pariškega nakupovalnega središča Les Halles ali na metroju in včasih na železniški postaji Gare du Nord: vedno v skupini, glasne, živahne, poplesujoče," je med drugim povedala scenaristka in režiserka Céline Sciamma o svojem filmu Banda punc, ki na Televiziji Slovenija 1 uvaja cikel filmov preteklih festivalskih izvedb. Seveda boste lahko tudi letos vse vsebine, povezane z 28. Liffom, spremljali na MMC-jevem podportalu, posvečenem filmskemu festivalu, ki je letos organiziran med 8. in 19. novembrom. "Želel sem, sam da bi imela zgodba univerzalno razsežnost, da bi se lahko zgodila kjer koli, ne samo v Srbiji," je o svojem filmu Nikogaršnji otrok, ki bo na sporedu Televizije Slovenija 18. novembra, povedal avtor Vuk Ršumović. "Ker sem si med snemanjem filma Kriki groze v zvočnem studiu zadal poškodbe bobničev, sem si želel ustvariti nekaj nežnega in tihega, vendar obenem precej intenzivnega," je o svojem filmu Burgundski vojvoda povedal Peter Strickland. Film bo 25. novembra zaključil liffovski cikel na Televiziji Slovenija. Na letošnjem Liffu bodo prikazali 97 celovečercev in 17 kratkih filmov, v tekmovalnem programu pa se bo pomerilo 11 filmov.

Kmalu bo ponovno nastopil čas za Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe, v znamenju obdobja za filmofile je tudi RTV Slovenija, ki poleg fotografskega natečaja in MMC-jevega podportala, prinaša tudi cikel filmov s preteklih izvedb festivala.

Prvi film iz cikla bo na sporedu Televizije Slovenija 1 že drevi ob 22.55, in sicer francoski Banda punc (Bande de filles), ki ga je bilo mogoče na Liffu videti leta 2014. Gre za najstniško zgodbo iz pariškega predmestja, s katero scenaristka in režiserka Céline Sciamma nadaljuje svoje raziskovanje spolne identitete v poznem otroštvu. Marieme je povprečna, tiha najstnica, ki s starši in sestro živi v eni revnejših sosesk v Parizu. Svojo priložnost dočaka, ko jo tamkajšnja dekleta zvabijo v svojo tolpo, kar ji obeta dostop do prikupnih fantov. Nekdaj tiha najstnica se tako odpravi na pot preobrazbe, v kateri postaja mlada ženska, polna uporniškega duha in obenem odrasla oseba, ki povsem nadzoruje lastno usodo, beremo v povzetku vsebine filma.

28. oktobra sledi turško-nemško-francoska koprodukcija Zimsko spanje (Kis uykusu) prav tako iz leta 2014 - tistega leta je tudi odnesel zlato palmo iz Cannesa. Film v turškem jeziku je tenkočutna študija večplastnosti človeškega značaja, navdihnjena s kratkimi zgodbami Antona Pavloviča Čehova. Nekdanji igralec Aydin vodi majhen hotel v srednji Anatoliji. Z mlado ženo Nihal ima burno zvezo, nič bolj umirjeno pa ni življenje njegove sestre Necle, ki trpi zaradi nedavne ločitve. Ko zapade prvi sneg, se hotel prelevi v zatočišče, a obenem tudi brezizhoden prostor, ki iz akterjev prikliče speče sovraštvo.

4. novembra bo čas za nemški film Victoria, v katerem se sproščen rejverski večer sprevrže v kriminalno dejanje. Naslovna protagonistka je mlado špansko dekle, ki večer preživlja v berlinskih plesnih klubih. V enem izmed njih se zaklepeta s štirimi mlajšimi moškimi, ki se predstavijo z vzdevki Sonne, Boxer, Blinker in Fuß. Med Sonnejem in Victorio preskoči iskrica, zato izkoristita priložnost in se izmakneta drugim. Preostala trojica prekine njuno spogledovanje, saj ima drugačne načrte. Režiser Sebastian Schipper s svojim filmom iz leta 2015 gledalce popelje na burno avanturo v enem samem neprekinjenem posnetku.

Tudi letos boste lahko vsebine, povezane z 28. Liffom, spremljali na MMC-jevem podportalu, posvečenem temu filmskemu festivalu.



Teden dni kasneje, torej 11. novembra, Televizija Slovenija ponuja na ogled zmagovalca Liffa v letu 2014, in sicer avstrijski Lahko noč, mamica (Ich seh, Ich seh). Prav tako v Benetkah in Torontu nagrajen film je še eno srhljivo popotovanje po stranpoteh človeškega vedenja iz nove avstrijske produkcije. Dogajanje je postavljeno v vrhunec poletnega vročinskega vala. V oddaljeni podeželski hiši med gozdom in koruznimi polji desetletna dvojčka čakata svojo mamo. Ko se ta vrne, je njena glava ovita v povoje zaradi prestale plastične operacije. Po njeni vrnitvi nič več ni, kot je bilo. Mati je zdaj stroga in hladna, družini pa poskuša omejiti vezi z zunanjim svetom. Dvojčka začneta dvomiti, ali je ta ženska resnično njuna mati. Odločena sta, da prideta zadevi do dna in poiščeta resnico, beremo v povzetku vsebine filma.

18. november prinaša srbsko-hrvaški film Nikogaršnji otrok (Ničije dete), prvenec Vuka Ršumovića, posnet po resničnih dogodkih. Lovci so leta 1988 globoko v bosenskih gorah ujeli divjega otroka, ki je živel med volkovi. Fant šibkega zdravja ni imel identitete, zato so ga poimenovali Haris in ga poslali v sirotišnico v Beograd. Tam se je spoprijateljil s svojim skrbnikom Ilkejem in z dečkom Žiko, ki pa je moral kmalu oditi, a je Harisu obljubil, da se bo vrnil. Haris je začel medtem obiskovati šolo in se skušal udomačiti v novem okolju. Vendar so ga z začetkom vojne vihre leta 1992 srbske oblasti poslale nazaj v Bosno …

Kot zadnji film iz liffovskega cikla bo 25. novembra na ogled Burgundski vojvoda (The Duke of Burgundy), ki je nastal v angleško-madžarski koprodukciji. Burgundski vojvoda je pravzaprav redka vrsta metulja, v filmu pa sledimo intimnemu razmerju med premožno amatersko metuljarko Cynthio in njeno hišno gospodinjo Evelyn. Ko Cynthijine zahteve začenjajo dobivati sadomazohistični prizven, Evelyn ni več toliko njena služabnica kot domala spolna sužnja, ki se predaja Cynthijinemu vse bolj skrajnemu poniževanju. Film ponuja nov izlet režiserja Petra Stricklanda na temno stran človeškega vedenja. S filmom, ki prehaja od komičnega k nadrealističnemu, Strickland ponovno pokaže svoj razkošni dar za posredovanje bogatih čutnih filmskih izkušenj, ki se tukaj za povrh ponaša še z izvrstno, gotsko fotografijo in zapeljujočo glasbeno podlago.

Kako si ustvarjalno krajšati dni do festivala

Ker bo 28. Liffe razvajal šele v novembru, vam čas do takrat krajša fotografski natečaj, ki ga pripravlja RTV Slovenija v sodelovanju s festivalom. Natečaj je odprt do 5. novembra do polnoči, za objavo pa se bodo lahko potegovale samo fotografije, ki bodo v navedenem času naložene v aplikaciji (in bodo avtorski izdelek uporabnika). Vabljeni ste torej k objavi fotografij, ki so kakorkoli povezane s filmom; skozi prizmo ustvarjalcev ali gledalcev, realnosti ali domišljije, z vidika umetnosti ali tehnologije. Kar pomeni, da se lahko navežete na svoj najljubši film, filmski lik ali avtorja, lahko iščete predfestivalsko vzdušje v Ljubljani ali pa objektiv obrnete v zakulisje filmskega ustvarjanja.

Svoje fotografske stvaritve lahko v okviru fotografskega natečaja do 5. novembra do polnoči objavljate tukaj, vse pogoje sodelovanja pa preučite tukaj.



Prvouvrščeni avtor bo dobil šest vstopnic za film letošnjega Liffa po izbiri (in festivalski katalog), drugouvrščeni bo nagrajen z dvema abonmajema za filmski cikel Liffe po Liffu, ki ga gosti Cankarjev dom, tretja nagrada pa bosta dve vstopnici za film, ki bo v Cankarjevem domu predvajan med novoletnimi prazniki. Najboljše fotografije po izboru strokovne žirije bodo razstavljene v festivalskem središču tokratnega Liffa v Cankarjevem domu. Zmagovalni trojček fotografij pa bo izbrala tričlanska komisija v sestavi Simon Popek, Vesna Videnovič in Ana Jurc.

