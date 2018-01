Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 12 glasov Ocenite to novico! Razstava, ki prikazuje "umrljive ostanke" legendarne skupine Pink Floyd, je svojo pot po svetu začela v Rimu. Foto: EPA Bobnar Nick Mason in basist ter vodja skupine Roger Waters. Foto: EPA Sorodne novice Foto: Pol stoletja Pink Floydov ... in učitelj še zmeraj terorizira učence Dodaj v

V Rimu na ogled "posmrtni ostanki" legendarne skupine Pink Floyd

Razstava začenja pohod po svetu

20. januar 2018 ob 19:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Muzeju sodobne umetnosti Macro v Rimu odpirajo pregledno razstavo o legendarni britanski rockovski skupini Pink Floyd. Razstavo so zasnovali v Londonu, v Rimu pa začenja svoj pohod po svetu.

Predstavitve sta se udeležila tudi dva izmed članov skupine, ko sta se pojavila v rimskem Macru, sta Roger Waters in Nick Mason skoraj klecnila pod navalom novinarjev in fotografov z vseh koncev sveta. Priložnosti, da bi spregovorili z nekdanjim vodjo in z bobnarjem skupine, pač ni hotel zamuditi nihče.

"Kar nekaj časa sem se sprehajal po razstavi in marsikaj se mi je zdelo zanimivo, še posebej mi je všeč, da obiskovalcem dajo slušalke, in tako lahko prisluhnejo razlagi in glasbi ob posameznih eksponatih. Oboževalci skupine Pink Floyd bodo gotovo veseli," je na predstavitvi povedal Waters.

Razstava ne predstavlja samo edinstvenega glasbeno-scenskega razvoja skupine Pink Floyd v treh desetletjih po ustanovitvi sredi šestdesetih, ampak tudi oba poskusa novega zagona po letu 2000. Nosi naslov Their Mortal Remains (Njihovi posmrtni ostanki). Med njimi najdemo kitare, pisma, ovitke plošč - skupaj okoli 350 eksponatov, po večini iz zasebnih zbirk. Med njimi so lebdeči predmeti, ki jih je skupina Pink Floyd uporabljala na koncertih, kot sta rožnati pujs in seveda napihljivi učitelj, ki je bil nepogrešljivi eksponat ob igranju pesmi Another brick in the wall (Še ena opeka v zidu).

"Upam, da bodo obiskovalci razstave prisluhnili tudi naši glasbi - in to na res dobrem avdiosistemu v zadnji sobi razstave. Tako bodo spoznali, da ob poslušanju glasbe prek vtičnih slušalk predvajalnika mp3 marsikaj manjka," je dodal Nick Mason.

"Posmrtni ostanki" skupine Pink Floyd bodo v muzeju Macro na ogled do prvega julija.

