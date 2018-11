Slovenska delegacija se je udeležila 7. mednarodnega kulturnega foruma v Sankt Peterburgu. Na posnetku so veleposlanik RS v Moskvi Branko Rakovec, državni sekretar na ministrstvu za kulturo Jan Škoberne, minister za kulturo Dejan Prešiček, ruski minister za kulturo Vladimir Medinski in generalni sekretar na ministrstvu za kulturo Bojan Kurež. Foto: Ministrstvo za kulturo Mednarodni kulturni forum v Sankt Peterburgu velja za edinstven mednarodni kulturni dogodek, ki predstavlja platformo za razprave in vsako leto privabi na tisoče kulturnih strokovnjakov, tujih delegacij, vladnih predstavnikov in ustvarjalcev iz vsega sveta. Foto: Ministrstvo za kulturo Sorodne novice Forum slovanskih kultur nagrado živa podelil Muzeju emigracij iz poljske Gdynie Slovenija in Rusija marljivo poglabljata medsebojne kulturne povezave Dodaj v

V Sankt Peterburgu snidenje slovenskega in ruskega ministra za kulturo

Prešiček z Medinskim o sodelovanju v kulturi

15. november 2018 ob 21:10

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni kulturni forum v Sankt Peterburgu predstavlja platformo za razprave in vsako leto privabi na tisoče kulturnih strokovnjakov, tujih delegacij, vladnih predstavnikov in ustvarjalcev z vsega sveta. Ob robu 7. foruma pa sta se sešla tudi slovenski in ruski kulturni minister.

Tovrstni dogodki ponujajo priložnosti za razvoj mednarodnega sodelovanja na področju kulture in za seznanitev z nacionalnimi, meddržavnimi ter globalnimi programi za ohranjanje kulturne dediščine, pa tudi s programi za ustvarjanje novih mehanizmov vpliva kulture na razvoj sodobne družbe.

Za dodatno krepitev sodelovanj

Minister za kulturo Dejan Prešiček se je tako danes ob robu dogajanja sešel z ruskim ministrom za kulturo Vladimirjem Medinskim. Sodelovanje med Slovenijo in Rusijo na področju kulture, še posebej med ruskimi in slovenskimi kulturnimi ustanovami, je že zdaj zelo dobro, sta se strinjala ministra. Zavzela sta se za dodatno krepitev sodelovanj na polju umetniškega ustvarjanja med državama v prihodnje, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Prešiček je na popoldanski mednarodni konferenci Kulturne poti slovanskega sveta na zemljevidu Evrope, ki je potekala v okviru foruma, v sekciji turizem, spregovoril o zgodovini kulturnih poti in še posebej poudaril jantarno pot. Opomnil je, da je sredi 16. stoletja baron Žiga Herberstein s svojimi Moskovskimi zapiski evropskemu bralcu približal Rusijo.

Povezane tudi posamezne institucije

Slovenija je danes država, ki si intenzivno prizadeva izhodišča svoje turistične ponudbe, ki je v Evropi prepoznana in nagrajevana kot Slovenia Green Destination, dopolniti s kulturnimi vsebinami, je dejal Prešiček. Navezal se je tudi na Forum slovanskih kultur, ki je že 14 let platforma, s pomočjo katere se še pletejo kulturne povezave.

Nadalje je slovenski minister za kulturo poudaril še, da ceni in podpira vse povezave, ki so se z mednarodnimi gostovanji že spletle med posameznimi slovenskimi in ruskimi kulturnimi institucijami.

