V Štanjelu se začenja temeljita prenova gradu

Stari del Štanjela bodo zaprli za promet

19. avgust 2017 ob 17:35

Štanjel - MMC RTV SLO, STA

V kraškem biseru Štanjel so začeli obnavljati tamkajšnji grad. Obnovili bodo streho, vse strope in tla v osrednjem grajskem stolpu in levem kraku spodnjega palacija, vgradili bodo novo stavbno pohištvo in dogradili pročelje.

"Na začetku novembra se bo začela druga faza obnove, za katero smo pridobili denar na razpisu Agrotur 2," je pojasnil komenski župan Marko Bandelli. V okviru te prenove bodo v viteški dvorani zgradili vinoteko v velikosti 200 kvadratnih metrov. Prvi in drugi del obnove gradu bosta skupaj vredna 560 tisoč evrov, prihodnje leto pa bodo za obnovo namenili še 340 tisoč evrov občinskih in nepovratnih sredstev.

"Vinoteka bo zelo velika, saj bo vključevala vina vseh štirih vinorodnih okolišev na Primorskem - iz Goriških brd, Vipavske doline, s Krasa in iz Istre. Ker je to mednarodni projekt, bodo ponujali tudi vina iz zamejstva in dela severne Italije," je še povedal župan Občine Komen.

Prek razpisa je komenska občina pridobila tudi denar za nabavo posebnega vozila kavalir, s katerim bodo po starem delu Štanjela vozili obiskovalce, ki si ga drugače zaradi različnih zdravstvenih težav ne bi mogli ogledati. Vozilo bodo v Štanjelu dobili na začetku prihodnjega leta. Po novem letu pa se bo začela naslednja faza obnove gradu, v celoti bodo prenovili mansardni del, kamor bodo pozneje umestili informativno točko Nature 2000.

Dober turistični obisk

Tudi s turističnim obiskom v poletnih mesecih so v Štanjelu zadovoljni. Bandelli je povedal, da je samo Turističnoinformacijski center v Štanjelu junija obiskalo skoraj 800 obiskovalcev, julija 1.047, v prvi polovici avgusta pa 938: "To so zelo spodbudne številke, ki kažejo na to, da delamo prav in v pravi smeri."

Ob podaljšanem prazničnem avgustovskem koncu tedna, ko so v Štanjelu pripravili tudi vrsto prireditev, so našteli več kot 2.000 obiskovalcev, pol med njimi je bilo slovenskih gostov, med tujimi pa največ Italijanov, Nemcev in Angležev. Ti so si Štanjel lahko ogledali s tamkajšnjmi vodniki.

Kulinarične dobrote in umetniška kavarna

Obiskovalcem so lahko letos postregli tudi s kulinaričnimi dobrotami, domačini pa so ponujali domače pridelke in izdelke. Prihodnje leto pa naj bi goste pričakovali tudi v umetniški kavarni in mladinskem hotelu, ki naj bi ju uredili do turistične sezone. Sicer pa se za prenovljene grajske prostore že zdaj zanimajo morebitni ponudniki različnih storitev, ki bi tam radi uredili manjše trgovinice.

Stari del Štanjela bodo zaprli za promet, uredili pa dve večji parkirišči za okoli 250 vozil. V kratkem bodo obiskovalcem na voljo tudi javna stranišča.

G. K.