Orkestru bo dirigiral katalonski dirigent Francesc Prat, ki posebno pozornost namenja operni literaturi 20. in 21. stoletja. Foto: SOJ RTV SLO/Javier del Real Kot solistka se bo na koncertu predstavila tolkalka Petra Vidmar, solistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, predavateljica na Akademiji za glasbo in tudi organizatorka dogodkov, na katerih glasbo združuje z drugimi umetnostmi. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg

Z MMC-jem na Čarni urok Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

Sedmi koncert abonmajskega cikla Kromatika

19. april 2018 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na naslednjem koncertu abonmajskega cikla Kromatika bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod naslovom Čarni urok nastopil pod taktirko katalonskega dirigenta Francesca Prata. Solistka večera bo tolkalka Petra Vidmar.

Koncert, za katerega podeljujemo dvakrat po dve vstopnici, bo v četrtek, 26. aprila, ob 20.00 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Francesc Prat je reden gost številnih evropskih festivalov sodobne glasbe, njegova dela pa izvajajo v Švici, Nemčiji, Avstriji in Italiji. Posebej mu je ljuba operna literatura 20. in 21. stoletja.

Zato ne preseneča, da bo program sedmega koncerta abonmajskega cikla Kromatika poleg Haydnove simfonije št. 104 prinesel še dve deli iz 20. stoletja - baletno Ljubezensko suito Manuela de Falle, enega izmed najpomembnejših španskih skladateljev prve polovice 20. stoletja, iz katere sta najbolj znana Obredni ples ognja in Ples groze, ter Koncert za ksilofon in godala hrvaškega skladatelja in dirigenta Borisa Papandopula.

Glasbeni opus slednjega zaznamuje poleg kakovosti in izvirnosti tudi izjemna številnost skladb – v njem najdemo približno 30 orkestrskih del, 15 koncertov, številna komorna in zborovska dela ter veliko število glasbeno-odrskih in sakralnih del, pa tudi filmsko glasbo. Slogovno se raztezajo od neoklasicizma do dodekafonije, včasih pa vsebujejo tudi prvine džeza in folklorne glasbe.

Na ksilofonu bo kot solistka nastopila Petra Vidmar, solistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, predavateljica na Akademiji za glasbo in tudi organizatorka dogodkov, na katerih glasbo združuje z drugimi umetnostmi.

