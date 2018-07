Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ptujski grad zaradi pomanjkanja denarja že leta ni bil deležen temeljite prenove, ampak predvsem 'krpanj za silo'. Foto: MMC RTV SLO Najbolj kritično je stanje grajskega obzidja, saj je nevarno, da se bo podobno kot feburarja 2015 (na fotografiji) znova zrušilo. Foto: Danijel Poslek Dodaj v

Zapleti z izvajalci odlagajo nujno obnovo na Ptujskem gradu

Morda bo septembra le steklo

12. julij 2018 ob 16:14

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Obzidje Ptujskega gradu, ki je v minulih letih zaradi dotrajanosti že povzročilo nekaj vdorov, zaradi katerih so bile potrebne hitre sanacije, še vedno čaka na celovito prenovo. Ministrstvo za kulturo se je projekta sicer že lotilo, a je do težav prišlo pri kar treh razpisih.

Zdaj so razpis objavili četrtič in če bo tokrat uspešen, bi z deli lahko začeli septembra.

Težave z obzidjem gradu na pristojnem ministrstvu rešujejo postopoma vse od leta 2015, ko so obnovili vzhodni del zidu. Pozneje so izvedli raziskavo stanja, izdelali projektno dokumentacijo za sanacijo dodatnega dela obzidja ter izpeljali javni razpis za izbor izvajalca del.

V naslednjih letih načrtujejo izdelavo projektne dokumentacije in sanacijo še drugih delov obzidja, kar bo potekalo v skladu s konservatorskim načrtom, ki je v izdelavi in bo predvidoma dokončan do konca letošnjega leta.

Nepopolne vloge, navite cene ...

Glede prve faze obnove pa se je zapletlo pri razpisu, na katerega sta sicer pripeli dve ponudbi, a sta bili kot nedopustni zavrnjeni. Ena zaradi neizpolnjevanja vseh pogojev, druga zaradi previsoke ponujene cene, saj je vrednost ponudbe presegala ocenjeno vrednost za 135 odstotkov.

Medtem se je iztekel tudi že drugi razpis, na katerega je prispela ena popolna ponudba ponudnika, s katerim je že bila sklenjena pogodba. Ker pa ta ni izpolnil pogodbenih obveznosti in je zavrnil začetek izvajanja del, so na ministrstvu pogodbo odpovedali. Zgodba se je ponovila tudi v tretjem poskusu.

Račun bo poravnala država

"Ker se zavedamo nujnosti sanacije zidu, smo takoj pripravili nov razpis, ki smo ga objavili 29. junija, izteče pa se 20. julija. Če bo uspešen in se bo zaključil z izborom izvajalca, bo ta z delom pričel takoj po podpisu pogodbe in uvedbe v delo, predvidoma septembra," so še dodali na ministrstvu za kulturo.

Kot so ob tem pojasnili, ocenjena vrednost del za sanacijo podpornega zidu na južni strani in podpornega zidu pod vzhodnim stolpom znaša 180.000 evrov, obnovo pa bo v celoti financiralo ministrstvo za kulturo.

