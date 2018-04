Združenje filmskih snemalcev tretjič podelilo nagrade iris

Tretja podelitev strokovne nagrade iris direktorjem fotografije za vizualne stvaritve

24. april 2018 ob 21:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Združenje filmskih snemalcev Slovenije je nocoj tretjič podelilo strokovne nagrade iris direktorjem fotografije za vizualne stvaritve. V kategoriji igranega celovečernega filma je bil nagrajen Marko Brdar za film Ivan v režiji Janeza Burgerja, nagrado za izjemen prispevek na področju filmske fotografije pa je prejel osvetljevalec Drago Jarič.

Podelili so nagrade v šestih kategorijah.

Nagrade so prejeli še ...

V kategoriji igranega kratkega filma je nagrado prejel Nejc Saje za film Apoptoza režiserja Tomaža Gorkiča. Rožle Bregar je prejel iris za fotografijo v dokumentarnem filmu Zadnji ledeni lovci, s katerim se je po smrti Jureta Breceljnika spopadel tudi režijsko. Mitja Ličen je prepričal z delom v animiranem filmu Orange is the New Black, ki ga je kot napovednik za priljubljeno serijo Oranžna je nova črna posnela Špela Čadež.

Rok K. Nagode je prepričal v kategoriji študentskega igranega ali dokumentarnega filma za izdelek Kar ostane režiserke Neli Maraž. V kategoriji nadaljevanke ali serije pa je slavil Miloš Srdić za serijo Mame v režiji Slobodana Maksimovića.

Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS), ki se zavzema za napredek in razvoj snemalskega poklica, za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke in za kontinuiran razvoj in kakovost slovenske kinematografije, je nagrade podelilo v Slovenski kinoteki.

Pogoji za nominacijo

Za nagrade so bila nominirana dela, ki so bila premierno prikazana v kinodistribuciji ali televizijskem programu v obdobju od 1. januarja do 31. decembra leta 2017. Za nagrado so se lahko potegovali direktorji in direktorice fotografije s slovenskim državljanstvom ali slovenske narodnosti, za katere ni nujno, da so člani ZFS-ja, so sporočili iz združenja.

Skupno prijavljenih 36 del

O nagradah so z glasovanjem odločali člani ZFS-ja. V vseh šestih kategorijah je bilo skupno prijavljenih 36 del. V vsaki kategoriji so bili izbrani trije nominiranci in eden izmed njih je na podelitvi prejel nagrado iris. ZFS se je obenem soglasno odločil, da letos podeli tudi nagrade iris za izjemen prispevek na področju filmske fotografije.

N. Š.