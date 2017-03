Poudarki Premiera muzikala Zmaj v Postojnski jami v ponedeljek, 17. aprila, ob 15.55 na prvem programu TV Slovenija Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zmaja v Postojnski jami so snemali v Postojnski jami in studiu 1 Televizije Slovenija. Foto: BoBo/Srdjan Živulović To so bile vile, dobri in zli duhovi ter pošasti. Vsa ta bitja nas, pa če to hočemo ali nočemo, spremljajo še danes. Vendar so ponavadi zakrinkana in so se poskrila v neke binarne kode, v računalniška omrežja, tako da jih težje opazimo. Ampak mi nismo nič drugačni, kot smo bili pred sto ali pa pred nekaj tisoč leti. Milan Dekleva o jami, ki hrani človeški spomin Uglasbena pripovedka ohranja vsa sporočila stare ljudske pripovedke, ki jih na nov, moderen način predstavlja mladim gledalcem. Foto: ZKP RTV Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmaj v Postojnski jami: Otroci naj se zanesejo na svoje srce in glavo

Pravljice pomemben del vzgoje

22. marec 2017 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po ljudski pripovedki o požrešnem zmaju, ki se je zatekel v Postojnsko jamo, je nastal muzikal RTV Slovenija Zmaj v Postojnski jami.

Pripovedko je upesnil pesnik Milan Dekleva, uglasbil pa skladatelj Jaka Pucihar. V muzikalu nastopa Otroški pevski zbor RTV Slovenija z dirigentko Anko Jazbec, vlogo zmaja je prevzel Boštjan Gorenc - Pižama.

Grozni zmaj ljudem povzroča težave, saj ga je treba neprenehoma zalagati z hrano, da je zadovoljen. Kot se vedno zgodi v ljudski pripovedi, odgovor na vsako težavo najde junak, ki pa je tudi tokrat - tako kot Kekec in Peter Klepec - v podobi iznajdljivega in bistrega fantička, Jakoba.

Kot so zapisali na RTV Slovenija, uglasbena pripovedka ohranja vsa sporočila stare ljudske pripovedke, ki jih na nov, moderen način predstavlja mladim gledalcem. Vrednote, ki jih najdemo v starem sporočilu, so mlademu občinstvu predane tokrat v novi preobleki. Elementi ljudske glasbe se prepletajo z modernejšimi zvoki jazza in rapa.

"Nič drugačni nismo kot pred sto leti"

Dekleva pa je povedal, da je skušal otrokom predvsem povedati, kako pomembno je, da se zanesejo na svoje srce in glavo ter da ne smejo preveč zaupati množičnim medijem, ki jim vsiljujejo neka mnenja. Kot je še povedal, se mu danes zdi pomembno, da otrokom poskušamo na nek humoren način, preko neke parabole, pravljične ali mitične forme povedati to, kar nas vse pesti in čemur se moramo vsi upreti.

Jamo vidi kot tisto, ki hrani človeški spomin, spomin na tisto, kar je z ljudmi sobivalo nekoč. "To so bile vile, dobri in zli duhovi ter pošasti. Vsa ta bitja nas, pa če to hočemo ali nočemo, spremljajo še danes. Vendar so ponavadi zakrinkana in so se poskrila v neke binarne kode, v računalniška omrežja, tako da jih težje opazimo. Ampak mi nismo nič drugačni, kot smo bili pred sto ali pa pred nekaj tisoč leti," je še povedal Dekleva.

Režijo televizijskega muzikala je prevzela Barbara Zemljič, sodelovali pa so tudi glasbeniki iz vrst Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija. V vlogi pastirčka Jakoba je nastopil Tristan Bevc, vlogo vodiča je prevzel Uroš Buh, župan pa je bil Cole Moretti.

Kot je na novinarski konferenci povedala urednica uredništva glasbenih in baletnih oddaj Danica Dolinar, so Zmaja v Postojnski jami snemali v Postojnski jami in studiu 1 Televizije Slovenija.

Muzikal bo premierno na sporedu v ponedeljek, 17. aprila, ob 15.55 na prvem programu TV Slovenija. Konec lanskega leta je pri ZKP RTV Slovenija tudi izšla velika slikanica z notami in priloženim CD-jem.

A. K.