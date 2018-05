Zvezdnik franšize Jurski park Jeff Goldblum snema džezovski album

Igra v zasedbi Mildred Snitzer Orchestra

31. maj 2018 ob 08:48

London - MMC RTV SLO, STA

Ameriški igralec Jeff Goldblum igra ne le v filmih, ampak tudi na klavir, proti koncu leta bo z Mildred Snitzer Orchestra izdal svoj prvi album z džezovskimi skladbami za klavir.

Igralec se je kot otrok učil klasičnega klavirja, nato pa se je preusmeril v džez in od petnajstega leta dalje nastopal po pittsburških lokalih.

Navdušil predstavnike založbe Decca

Goldblum še vedno redno igra na klavir in koncertira z zasedbo Mildred Snitzer Orchestra, a doslej še ni posnel albuma. Nedavno pa je z nastopom s priznanim džezistom Gregoryjem Porterjem na šovu Grahama Nortona navdušil predstavnike založbe Decca, ki so ga povabili, da bi s skupino pri njih izdal prvenec.

Nalezljiva džezovska ljubezen

Goldblum je bil nad podpisom pogodbe z založbo Decca navdušen, njen predstavnik Tom Lewis pa je dejal, da je Goldblum fantastičen džezovski pianist, odličen vodja zasedbe in neverjetno očarljiva oseba. "Njegova ljubezen do džeza je nalezljiva, in kadar koli igra, te osreči," je dodal.

Sicer bo Goldbluma na velikih platnih med drugim kmalu mogoče videti v novem filmu iz serije Jurski park, podnaslovljenem Padlo kraljestvo. Ponovno bo nastopil v vlogi matematika dr. Iana Malcolma.

N. Š.