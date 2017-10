Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Družinica je zgodba, ki se v Sloveniji zgodi vsak dan, lahko pa bi se zgodila tudi kjerkoli drugje. Kot je ob premieri povedal Cvitkovič, je Družinica film o družini: "Zgodba govori o povprečni slovenski družini srednjega razreda, ki se ji zgodijo različne osebne tragedije - izguba službe enega, nato še drugega starša. Iz tega sledi razpad, ki pa ni samo finančne narave, ampak tudi psihološke. Gre za razpad odnosov, ki so seveda posledica teh primerov. Skozi film skušam družinico vzpostaviti na novo." Foto: Kolosej / Fivia Družinica je na 20. Festivalu slovenskega filma pobrala štiri nagrade. Vesni za izvirno glasbo in najboljšo fotografijo si je delila s filmom Ivan režiserja Janeza Burgerja, saj sta pri obeh sodelovala nagrajena direktor fotografije Marko Brdar ter glasbenik Damir Avdić, film pa je bil nagrajen še za kostumografijo (Emil Cerar in Polonca Valentinčič) in zvok (Boštjan Kačičnik). Foto: Kolosej / Fivia

Filmska recenzija: Družinica

Najbolj zrelo delo Cvitkovičevega opusa

16. oktober 2017 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes, skoraj desetletje po začetku svetovne gospodarske krize, ki je ob izteku prvega desetletja novega stoletja z vso silovitostjo udarila tudi na vrata srednjega razreda in ga soočila z občutki strahu, ki jih prej ni poznal (strahu pred revščino in eksistenčno ogroženostjo), lahko nedvoumno ugotovimo, da so se tudi domači filmski ustvarjalci družbeno "prebudili".

Namreč, če je zanje prej skoraj pregovorno veljalo, da so zazrti predvsem v posameznikovo intimo, pa lahko v zadnjih letih vse pogosteje opažamo vznik nekakšne izostrene senzibilnosti za družbena vprašanja, za opozarjanje na krivice in anomalije, ki pačijo podobo domnevne domače družbene idile.

Res je sicer, da so posledice skoraj popolne odsotnosti tovrstne produkcije skozi celotno poosamosvojitveno obdobje očitne. Najbolj pogosto se izražajo skozi avtorjevo željo, da bi v eno samo delo zgostil vso tragičnost in hkrati grotesknost aktualnega družbega položaja pri nas, kar se rado izteče v neželeno farso. Nova senzibilnost domačih cineastov pa nam je namreč prinesla tudi nekaj izrazito posrečenih del. Spomnimo se na primer Doma Metoda Pevca. Še bolj radodarna pa je bila v tem pogledu letošnja "portoroška" bera, znotraj katere je eno ključnih vlog odigrala Družinica Jana Cvitkoviča.

To, morda najbolj "zrelo" delo Cvitkovičevega opusa, s katerim je dodobra presenetil mnoge – še posebej z vidika njegovega predhodnega dela, karikirane komedije Šiška Deluxe –, je namreč v kontekst tovrstne produkcije vneslo povsem svež, pri nas pravzaprav še neraziskan vidik posledic gospodarske krize na družbeno tkivo: obravnavo uničujočega vpliva eksistenčne negotovosti na odnose v družini. Cvitkovič nam namreč skozi zgodbo o skoraj hkratni izgubi zaposlitve obeh staršev stke naravnost srhljivo pripoved o pogubnih posledicah vdora revščine v okolje, v katerem je bila ta vse do nedavnega le strašljiva prikazen iz nekih drugih, na prvi pogled tako oddaljenih miljejev. O pogubnem delovanju te na posameznikovo samopodobo in o občutkih nemoči ob spopadanju z njo. O absurdnih, naravnost neživljenjskih zakonih, ki kot da še danes, desetletje po uničujočem pohodu krize nad srednji razred, ne predvidevajo, da je kaj takega sploh možno (kar nedvoumno kaže na popolno odpoved države in njenih zakonodajalcev). In ne nazadnje, o travmatični izkušnji, ki jo vse to nalaga na pleča najmlajših in najbolj ranljivih, na kar pa v stiski pogosto pozabijo tudi odrasli.

In prav odpiranje te perspektive je tisto, kar Družinico dviga tudi nad lastne napake, ki se morda najizraziteje pokažejo skozi avtorjevo preveliko vnemo po tragični zaostritvi položaja. Končno pa jo vzpostavi kot eno najbolj svojevrstnih, izvirnih in predvsem dobrodošlih del letošnje bere domače filmske ustvarjalnosti.

Denis Valič, iz Oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS)