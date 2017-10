Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Resnim ljubiteljem stripovskih filmov se bo Ragnarok morda zdel preveč zafrkantski, da bi sodil v kanon. Po našem mnenju bi se moral kanon odslej ravnati po njem. Foto: 2i Film Chris Hemsworth je naposled dojel, da je bil rojen za komične vloge, ki mu dajo odlično priložnost, da vnese pridih subverzivnosti svoji pojavi grškega (no, v tem primeru nordijskega) božanstva. Foto: 2i Film Film nadgradi nekatere stare šale iz filmov o Maščevalcih: Thorovi kolegi se bolj ali manj strinjajo, da je z naskokom najbolj butast med njimi. Tudi Waititi izkoristi komični razkol med tem, kako Thor dojema sebe ("najmočnejši Maščevalec") in tem, kako ga vidijo drugi. Foto: 2i Film Tom Hiddleston kot loki je bil dolgo najpopularnejši element Thorove franšize - celo rahlo presenetljivo je bilo, da se je v tem filmu znal umakniti in situacijsko komiko prepustiti Hemsworthu. Foto: 2i Film Jeff Goldblum kot fašistični diktator na čelu gladiatorskih iger. Foto: 2i Film

Filmska recenzija: Thor - Ragnarok

Družinske zdrahe v Asgardu

30. oktober 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če rečemo, da je Ragnarok najboljši film iz Thorove franšize, to niti ni pretirano visoka hvala: prvi dve dolgovezni, bombastični opereti sta iz potencialno najbolj eksotičnega Maščevalca naredili suhoparno puščobo. In zdaj je izgubil še svoje kladivo in dolgo grivo! A k sreči blockbusterska mašinerija ni zadušila odbitega smisla za humor, ki ga v enačbo vnese novi režiser, novozelandski genij Taika Waititi.

Filmska industrija bo leto 2017 verjetno skušala kar najhitreje pomesti pod preprogo: večina hollywoodskih blockbusterjev je v kinematografih žalostno pogrnila, škandal okrog Harveya Weinsteina pa slabo luč meče na neodvisni film. Ta ali oni Marvelov superjunak je v resnici točno tista niša eskapistične zabave, ob kateri bi se vse skupaj morda dalo za dve uri odmisliti. Thor: Ragnarok je kičast, zafrkantski in - pisan. Resno, vse dramatične vesoljske oprave so videti kot odsluženi kostumi iz garderobe Ziggyja Stardusta. Marvelovi filmi že tako ali tako slovijo po tem, da so diametralno nasprotje DC-jeve turobne sivine, in Thor bi težko bil bolj oddaljen od akromatične vizije Zacka Snyderja; še celo prizori, v katerih je v ospredju v črnino odeta boginja smrti, obdržijo visok kontrast in s tem svetlobo v kadru.

Taika Waititi je, kot smo od njega pričakovali, večino poudarka prenesel na komedijo; porogljivi humor (neredko tudi na lasten račun) samo še podčrta, kako zelo daleč od klasičnega filma o superjunaku smo (vsekakor je ton veliko bližji Varuhom galaksije kot "klasičnim" Maščevalcem, med katere Thor sodi). Tak pristop dramatičnih sekvenc ne razvodeni, prej nasprotno. Waititi je razumel inherentno abotnost materiala, s katerim ima opravka, in ga ni skušal preoblikovati v smrtno resen epos. Tudi Chris Hemsworth je naposled dojel, da je bil rojen za komične vloge, ki mu dajo odlično priložnost, da vnese pridih subverzivnosti svoji pojavi grškega (no, v tem primeru nordijskega) božanstva.

Thor in Loki očitno nista edina disfunkcionalna sorojenca v Asgardu. Tokrat prvič vir vseh Thorovih težav ne bo oblastiželjni, sleparski posvojeni brat (Tom Hiddleston v malce manj zlobni izdaji), pač pa sestra, za katero nikoli ni vedel, da jo ima: Hela, boginja smrti. Cate Blanchett, zapeta v usnjeno opravo domine, ki hkrati spominja na Disneyevo Zlohotnico, si da duška s teatralnostjo (a ker njeni motivi nikoli niso povsem jasni, ne sodi v panteon nepozabnih antagonistov). Prav Hela je namreč tista, ki bo sprožila "ragnarok" - konec dni, apokalipso nad Asgardom, ki jo je Thor videl v svojih sanjah. Od prvega trenutka dalje je tudi jasno, da je mogočna nasprotnica: z enim samim sunkom pesti zdrobi v prah Thorov Mjolnir, mitološko kladivo, iz katerega je črpal moč.

A tudi pri apokalipsi, tako kot v življenju, je pot pomembnejša od cilja. In Thora pot popelje na planet / orjaško smetišče Sakaar, kjer čudaški diktator v zlati kopalni halji (Jeff Goldblum) zbira najrazlične vesoljske bojevnike in z njimi uprizarja gladiatorske boje. Njegov nepremagljivi junak in zvezdnik arene je nihče drug kot Hulk (Mark Ruffalo). Zeleni orjak, ki v tem filmu prvič izusti cele stavke in ne le nerazločnega godrnjanja, je že dve leti talec - talec na Sakaarju in talec v telesu besne pošasti, ki je nadomestila Brucea Bannerja. Kolega pobeg iz ujetništva vodi skozi črvino, ki se imenuje, in to vam pove veliko o tonu celega filma, Hudičev anus.

Celo stranski liki, kakršna sta zapita bojevnica Valkira (Tessa Thompson) in Scurge (Karl Urban), ki na Helino stran prestopi iz občutka za samoohranitev, dobijo svoje razvojne loke in večplastne osebnosti. Najkrajšo (spet!) potegne Idris Elba kot Heimdall, ki mu že v prvih dveh filmih niso dali veliko dela, tukaj pa sploh nima nobenega pravega vpliva na razvoj zgodbe. Pravi mali biser je lik Korga, okorne pošasti iz kamenja, ki mu glas posoja režiser sam: s svojim naglasom in ekscentričnim humorjem bi zlahka delal družbo vampirjem iz Waititijeve briljantne komedije Kaj počnemo v mraku. Največja radost filma je prav v opazovanju likov, ki se otročje pričkajo med seboj, namesto da bi se posvečali svoji medplanetarni reševalni misiji. Absurdni humor izvira iz sopostavitve megalomanskega in prozaičnega: Korg je na svojem planetu skušal zanetiti revolucijo, nam pojasni, a je spodletela, ker "ni natiskal dovolj pamfletov". Velik dosežek je, da je Waititi uspel stlačiti tolikšen avtorski pečat v Marvelovo mašinerijo, ki od svojih režiserjev pričakuje predvsem, da bodo igrali po pravilih in upoštevali kanon.

Posebno pohvalo si zasluži tudi Mark Mothersbaugh, avtor glasbene podlage, ki se (skoraj) lahko kosa s kasetami retrouspešnic iz Varuhov galaksije. Disko in sintetizatorji premostijo tudi trenutke, kjer je štrena pripovedi preveč nerazumljiva. S samo zgodbo in kontinuiteto sage se nihče pretirano ne obremenjuje: v mimobežni repliki izvemo, da se je Thor razšel s svojim dekletom, Jane (Natalie Portman), in to je edino neceremonialno slovo, ki ga bo od franšize dobila. Nenazadnje bodo na svoj račun prišli tudi vsi, ki gredo v kino po porcijo eskapističnega razbijanja, eksplozij in pretepov - akcija je na zavidljivo visoki ravni: niso je prezasičili z računalniško animacijo ali razmrcvarili v montaži. (Pa še vseeno, roko na srce, akcija samo odžira prostor veliko zanimivejšim elementom filma.)

Ocena: +4; piše Ana Jurc

