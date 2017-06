Bitef: odpira ga Jan Fabre, prvo ime festivala je Jernej Lorenci

Festival bo v Beogradu potekal med 22. in 30. septembrom

12. junij 2017 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prvo ime uglednega beograjskega mednarodnega gledališkega festivala Bitef bo letos Jernej Lorenci, zato so organizatorji v Ljubljani predstavili program, ki ga prinaša 51. izdaja. S tem nadaljujejo novost, ki so jo uvedli ob lanski 50-letnici, da festivalski program najprej predstavijo zunaj Srbije, v regiji.

Lorenci, po mnenju selektorja festivala Ivana Medenice eno najbolj značilnih avtorskih imen v gledališču, je na Bitefu gostoval že trikrat, nazadnje z Iliado. Kot pravi, vsakič vzbudi zanimanje tako občinstva kot strokovne javnosti. V osrednji program je tokrat uvrstil Biblijo, prvi poskus v izvedbi ljubljanske Drame.

Slovenski režiser bo na festivalu, ki bo potekal med 22. in 30. septembrom, zastopan s še eno predstavo. Za sam festival bodo v kratkem začeli pripravljati koprodukcijo Bitefa in Narodnega gledališča iz Beograda, ki bo v istem večeru izvedena na dveh prizoriščih: v festivalski zgradbi in omenjenem gledališču. Tako Biblijo, prvi poskus kot festivalsko produkcijo z delovnim naslovom Carstvo nebeško bo tematsko povezovala velika mitološka pripoved: če prva temelji na različnih zgodbah in psalmih iz svete knjige, bo druga temeljila na motivih iz srbske epske književnosti srednjega veka.

"Živimo v zelo turbulentnih časih, ko ne vemo, kam nas bo odneslo. Zdelo se mi je, da lahko v teh okoliščinah preskočimo dokumentarno gledališče, osredotočanje na intimne, družinske ali ljubezenske zgodbe, skozi katere prenašamo velike socialne, civilizacijske in filozofske teme, temveč da se neposredno vrnemo h gradivu, kot je zapisano že stoletja, z novim, drugačnim scenskim uvidom," je pred prihajajočim Bitefom dejal Medenica.

Lepota in čistost epske pesmi

Lorenci je vesel, da je selektor uvrstil v program Biblijo, prvi poskus, ki je po njegovih besedah popolnoma drugačna od Iliade: ni atraktivna, ni politična, ne odpira tem, ki bi jih lahko, ampak je skromna. Predvsem pa se veseli, da bo prvič ustvarjal v Srbiji, za katero ni vedel, da razpolaga s takšno zakladnico epskih pesmi. "To so prvi dokumenti človeštva, dikcija teh davnih tekstov pa je moja obsesija. Povezuje jih neka neposrednost, čistost," je povedal režiser.

Kaj bo nastalo na odru, še ne ve, tudi tokrat pa namerava izhajati iz igralcev in iskati vmesne prostore med dvema nasprotnima si poloma: med junaki in žrtvami, med pripovedovanjem in prepovedovanjem. "Tema je fenomenalna, iskali bomo našo pot, kompozicijo, igrali se bodo z lepoto epske pesmi in iskali nekaj, kar lahko komunicira," je napovedal Lorenci. Predstava bo povezala srbske igralce z njegovo stalno ustvarjalno ekipo, za glasbo bo tokrat, kot izhaja iz gradiva za medije, poskrbela Karmina Šilec.

Tudi s Fabrovo potopitvijo v grško mitologijo

Programa povsem v celoti vseeno ni razkril, saj bo za to čas na začetku julija, ko ga bodo razgrnili v Beogradu. Tamkajšnji mediji pa že napovedujejo, da bo na festivalu mogoče videti 24-urno predstavo brez premora Gora Olimp, ki jo je priznani belgijski režiser Jan Fabre zasnoval na celotni grški mitologiji. Nevsakdanji umetniški spektakel bo v Beogradu pristal po gostovanjih na največjih svetovnih festivalih - na Dunaju, v Berlinu, Avignonu, Amsterdamu in Jeruzalemu. Predstava, ki bo poudarjala epsko razsežnost skozi dolžino trajanja, bo festival tudi odprla.

M. K.