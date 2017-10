Borštnikovo srečanje se začenja s fotografskim poklonom Tomažu Pandurju

Drevi Frljićeva predstava Naše nasilje in vaše nasilje

20. oktober 2017 ob 08:34,

zadnji poseg: 20. oktober 2017 ob 08:53

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Z odprtjem fotografske razstave v poklon Tomažu Pandurju se drevi v Mariboru začenja 52. festival Borštnikovo srečanje, ki bo postregel s številnimi predstavami. Prva je nocojšnja Naše nasilje Oliverja Frljića.

Prvi dogodek otvoritvenega festivalskega dne, ki letos sovpada s praznikom Mestne občine Maribor, se bo začel ob 17. uri v mariborskem Mestnem parku, kjer bodo v sodelovanju z občino in gledališko hišo Pandur Theaters odprli razstavo fotografij Aljoše Rebolja, ki je v Mariboru rojenega režiserja Tomaža Pandurja (1963-2016) spremljal kot ekskluzivni fotograf v zadnjem obdobju ustvarjanja. Panoji s fotografijami predstav v Sloveniji, Španiji, Nemčiji, Grčiji in na Hrvaškem bodo na ogled do konca meseca.

Ob 20. uri bo sledilo tradicionalno slavnostno odprtje festivala v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor, kjer bosta zbrane med drugim nagovorila vršilka dolžnosti umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja Ksenija Repina in minister za kulturo Anton Peršak. Zatem pa bo na ogled otvoritvena predstava Naše nasilje in vaše nasilje režiserja Oliverja Frljiča v izvedbi HAU Hebbel am Ufer iz Berlina in Slovenskega mladinskega gledališča.

Letos bo v tekmovalnem programu, ki ga je izbrala selektorica Petra Vidali, prikazanih 11 uprizoritev slovenskih gledališč. Mednarodni program pa poleg nocojšnje Frljičeve odmevne stvaritve vključuje še uprizoritve Magic Evening v režiji Anice Tomić iz Teatar & TD Zagreb, Ordinary People v režiji Jane Svobodove in Wen Hui iz češkega Archa Theatra ter Sad Songs from the Heart of Europe gledališke skupine Sadsongskomplex:fi s Finske.

V fokusu sta letos finsko gledališče in dramatika, na okrogli mizi se bodo srečali slovenski in nemški dramaturgi, že osmo leto bo tudi organiziran showcase za mednarodne strokovnjake in tuje novinarje. Ob zaključku festivala bodo podelili nagrade najboljšim v pretekli gledališki sezoni, Borštnikov prstan za življenjsko delo pa si bo nadela igralka Saša Pavček.

G. K.