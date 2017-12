Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peršak je Roškerja na čelo SNG Maribor imenoval na podlagi javnega razpisa, objavljenega 26. maja, na katerega so se prijalivi štirje kandidati. Foto: BoBo Dodaj v

Danilo Rošker ostaja na čelu SNG Maribor

Zdajšnji mandat mu poteče avgusta 2018

6. december 2017 ob 18:22

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Minister za kulturo Tone Peršak je Danila Roškerja imenoval za direktorja Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor za obdobje prihodnjih petih let. To bo zanj četrti mandat na čelu ustanove, ki pod svojo streho združuje opero, balet in dramo.

Roškerjev četrti mandat bo po navedbah ministrstva za kulturo trajal od 1. septembra prihodnje leto do 31. avgusta 2023. "Danilo Rošker, ki vodi SNG Maribor tudi v aktualnem mandatu, je svojo programsko vizijo zasnoval na bogatih izkušnjah, zavedajoč se nujnosti uresničitve dobro zastavljenega sanacijskega programa. Njegova programska vizija je primerna, saj stremi k dolgoročni stabilizaciji ter rasti javnega zavoda," so zatrdili na ministrstvu.

Minister je Roškerja, ki mu zdajšnji mandat poteče avgusta 2018, na čelo SNG Maribor imenoval na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen 26. maja. Na razpis so se sicer prijavili štirje kandidati.

M. K.