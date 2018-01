Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Manična rast, ki jo poganja čredni nagon, nato sprememba čustvenega naboja in padec vrednosti bitcoina. Je na delu digitalni darvinizem? Foto: Reuters Študenti novogoriške akademije umetnosti bodo na velikem odru tamkajšnjega SNG-ja izvedli medijski performans na temo kriptovalut, naslovljen Digitalni darvinizem, ki temelji na interaktivnem trirazsežnostnem 3D-mapiranju videa in zvoka. Foto: EPA Sorodne novice Gorici z obeh strani meje bosta skupaj postali prestolnica plesa Dodaj v

Digitalni darvinizem ali kriptovalute prodirajo tudi na gledališke odre

Drevišnji preformans v SNG-ju Nova Gorica

5. januar 2018 ob 14:09

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Performans, naslovljen Digitalni darvinizem, skozi splet raznolikih medijsko-umetnostnih postopkov kritično obravnava aktualni vzpon kriptovalut in hkratni zaton - tudi intimnih - ekonomij, kot smo jih poznali doslej.

Gre za medijski performans študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, ki ga bodo izvedli drevi na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica, tema katerega so kriptovalute.

3D-mapiranje videa in zvoka

Gibalna miniaturka, kakor so opisali performans v SNG-ju Nova Gorica, temelji na interaktivnem trirazsežnostnem mapiranju videa in zvoka.

Novogoriška akademija umetnosti in tamkajšnji SNG, torej dve osrednji kulturni in umetniško-izobraževalni ustanovi na Goriškem, sodelujeta že mnoga leta. To sodelovanje je študentom ponudilo tudi intenzivno delavnico, na kateri so od srede dalje spoznavali rabo ustvarjalnih računalniških okolij Kinect, Processing, Resolume in Pure Data.

Transdisciplinarno povezovanje

Udeleženci delavnice tako postopoma usvajajo tudi posamezne vidike odrske tehnike ter specifične scenaristične in režijske prijeme v resničnem okolju gledališkega odra. Delavnico vodijo Peter Purg z Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici ter gostujoči umetnik Slavko Glamočanin na temo 3D-mapiranja in programiranja ter arhitektka Lorenka Stropnik na področju scenografije in vizualne arhitekture.

Pri izvedbi performansa sodelujejo tudi igralka Maja Nemec in tehnični strokovnjaki iz novogoriškega gledališča ter svetovalec za kriptovalute Damjan Marić.

Digitalni darvinizem bo na ogled na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica danes ob 20. uri.

P. G.