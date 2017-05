Drama festival tudi z deloma Ibsena in Pasolinija ter Frljićevo postavitvijo Medeje

Gospa z morja, Nočno življenje, Teorema, Peter Kušter, Medeja, Do koder pogled seže in Iz življenja človeštva so predstave, ki jih ob pogovorih z ustvarjalci in dveh koncertih na oder Drame - ter na ploščad pred njo - ob zaključku sezone prinaša četrta izvedba Drama festivala.

Po uvodni predstavi Henrika Ibsena Gospa z morja v režiji umetniškega vodje brnskega gledališča in poznavalca skandinavskega dramatika Martina Františaka bo sledil pogovor z ustvarjalci, ki ga bosta vodila igralca Iva Babić in Marko Mandić. Koncert Tea Collorija in skupine Momento Cigano bo zaključil prvi večer festivala.

O izzivih umetniškega vodenja talij

Drugi dan bo popoldne pred Dramo organizirajo tematski pogovor o izzivih umetniškega vodenja gledališč z umetniškimi vodji, ki sodelujejo na festivalu, in sicer z Martinom Františakom iz Brna, Diano Koloini iz Maribora, Eduardom Milerjem iz Trsta, Markom Bratušem iz Nove Gorice ter Snježano Abramović Milković iz Zagreba. Zvečer bo Zagrebško gledališče mladih na velikem odru odigralo Nočno življenje Ivana Vidića v režiji Paola Magellija. Sledil bo prvi izmed pogovorov z ustvarjalci na festivalu, ki ga bosta vodila igralca Nina Ivanišin in Tadej Toš.

Sobota bo prinesla uprizoritev Teoreme Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta. Gre za igro Milana Markovića Matthisa po motivih istoimenskega romana Piera Paola Pasolinija v režiji Sebastijana Horvata. Po predstavi bosta pogovor z ustvarjalci vodila igralca Barbara Cerar in Aljaž Jovanović.

Naslednji dan se bo predstavilo Slovensko narodno gledališče Nova Gorica z uprizoritvijo režiserke Ivane Djilas, naslovljeno Peter Kušter, ki je na letošnjih Dnevih komedije prejela nagrado žlahtna komedija. Nedeljski pogovor z ustvarjalci pa bosta povezovala igralca Maša Derganc in Bojan Emeršič.

Režiserji in sodobno gledališče

Ponedeljek bo z dvema dogodkoma ponovno prinesel pestrejše festivalsko dogajanje. Popoldne bo potekal režijski dialog, na katerem se bosta študenta gledališke režije Jan Krmelj in Dorian Šilec Petek pogovarjala z režiserji Ivano Djilas, Sebastijanom Horvatom in Milošem Lolićem o vlogi sodobnega gledališča, njihovih režijskih poetikah, navdihu in kulturni politiki. Večer bo prinesel Evripidovo Medejo v režiji Oliverja Frljića in izvedbi mariborske Drame. Pogovor med ustvarjalci ter igralcema Natašo Barbaro Gračner in Urošom Fürstom bo sklenil ponedeljkov večer.

Torkov večer bo v znamenju avtorskega projekta priznanega madžarskega režiserja Arpada Schillinga, naslovljen Do koder pogled seže, s katerim se bo predstavilo Kraljevo gledališče Zetski dom s Cetinja. Pogovor po predstavi bosta povezovala Saša Mihelčič in Klemen Janežič.

Za konec še o tranziciji in razslojenosti

Sklepni festivalski dan bo najprej na sporedu tematski pogovor Dramatika in tranzicija. Osrednji gost pogovora o delih, ki v središče svojega zanimanja postavljajo tranzicijo iz socializma v kapitalizem v vsej družbenopolitični in osebni razslojenosti, bo slovaški dramatik Pavol Weiss. Sledil bo nastop Slovaškega narodnega gledališča iz Bratislave, ki bo uprizorilo Weissovo distopično dramo Iz življenja človeštva v režiji uveljavljenega bosanskega režiserja Dina Mustafića. Sledil bo pogovor z ustvarjalci, ki ga bosta vodila Saša Pavček in Igor Samobor. Koncert skupine Moonlight Sky pa bo zaključil letošnjo izvedbo Drama festivala.

