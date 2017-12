Drama se Jerneju Šugmanu poklanja še s predvajanjem arhivskih posnetkov

Projekcije posnetkov iz igralčevega gledališkega opusa

23. december 2017 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Danes, torej na dan, ko bi Jernej Šugman praznoval 49. rojstni dan, se mu bodo v ljubljanski Drami poklonili s predvajanjem arhivskih posnetkov nekaterih znamenitih uprizoritev, v katerih je nastopil.

Tako se bodo z javno dostopnimi projekcijami posnetkov, ki so pomembni artefakti zgodovine Drame in slovenskega gledališča, znova poklonili svojemu velikemu igralcu. Vse današnje projekcije v ljubljanski Drami si bo mogoče ogledati brezplačno in brez vstopnic.

Na velikem odru bodo med 16. uro in polnočjo projicirali delne ali celotne posnetke uprizoritev iz starejših sezon Drame:



- Shakespearovega Hamleta v režiji Janeza Pipana (sezona 1994/95, vloga Hamleta);

- Brechtovega Baala v režiji Eduarda Milerja (sezona 1998/99, vloga Baala);

- Idiot. 13 skic iz romana Fjodora Mihajloviča Dostojevskega v režiji Mileta Koruna (sezona 1999/2000, vloga Rogožina);

- Molierovega Ljudomrznika v režiji Slobodana Unkovskega (sezona 1999/2000, vloga Alcesta);

- Shakespearovega Othella v režiji Eduarda Milerja (sezona 2000/2001, Othello);

- Čakajoč Godota Samuela Becketta v režiji Dušana Jovanovića (sezona 1999/2000, vloga Pozza).



Na levem odru se bodo istočasno zvrstile projekcije nekaterih zadnjih Šugmanovih uprizoritev v Drami:



- Cankarjev Kralj na Betajnovi v režiji Eduarda Milerja (sezona 2013/14, vloga Jožefa Kantorja);

- Rihard III. + II. po Shakespearovih Rihardu III. in Rihardu II. v režiji Tomaža Pandurja (sezona 2013/14, vloga Henryja Bolinbroka, poznejšega kralja Henrika IV.);

- Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića v režiji Ivice Buljana (sezona 2014/15, vloga Emirja);

- Ko sem bil mrtev po burleski Ernsta Lubitscha v režiji Diega de Bree (sezona 2009/10, vloga Tašče);

- Kralj Ubu po Kralju Ubuju Alfreda Jarryja - zbrana dela kolektiva Ubu v režiji Jerneja Lorencija (sezona 2015/16, vloga Ata Ubuja).



Četrt stoletja zvestobe ljubljanski Drami

Jernej Šugman je umrl 10. decembra na vrhuncu umetniških moči, sredi ustvarjalne in življenjske poti. Od svoje prve uprizoritve pred 27 leti je vdihnil življenje 83 gledališkim vlogam, kar 77 odrskih stvaritev pa je oblikoval kot član igralskega ansambla ljubljanske Drame, ki se mu je pridružil pred 25 leti.

P. G.