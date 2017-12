Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eden najvidnejših slovenskih igralcev igralcev se je poslovil v nedeljo v 49. letu starosti zaradi srčne kapi. Član ansambla ljubljanske Drame je bil od leta 1992, v tem času pa na ljubljanskem odru ustvaril 77 vlog. Za svoje delo je prejel tudi številna priznanja. Foto: BoBo Njegovo telo je enostavno pripadalo odru, filmu, je o Jerneju Šugmanu dejal režiser Damjan Kozole. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan Sorodne novice Pogreb Jerneja Šugmana z vojaškimi častmi Ob slovesu Jerneja Šugmana, "obraza, ki ga ne bo mogoče pozabiti" Dodaj v

Na Žalah zadnje slovo od Jerneja Šugmana, enega največjih igralcev naših odrov

V Drami bo žalna slovesnost v sredo

15. december 2017 ob 09:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ljubljanskih Žalah bodo danes z vojaškimi častmi pokopali enega največjih slovenskih filmskih in gledaliških igralcev, Jerneja Šugmana. Prvak ljubljanske Drame je ustvaril več kot 80 gledaliških vlog, vrsta izjemnih likov, ki jih je odigral pa, kot piše vlada obrazložitvi sklepa, da za igralca organizira državni pogreb, predstavlja zgodovino svetovne dramatike od antike do danes.

Bil je človek ljudskih src in legenda v slovenskem kulturnem prostoru, so še zapisali v vladi. "Nad njim niso bili navdušeni samo kritiki, ampak je veljal za enega najbolj priljubljenih igralcev pri nas, ki je obvladal tako resne dramske vloge kot humorne, saj je imel odličen občutek za komedijo. Imel je odrsko prezenco in markantnost, kakršni ima le malokdo, zato se vrzeli, ki jo je pustil za seboj v Draminem ansamblu, tako se zdi, še ne bo dalo kmalu zapolniti." Pogreba, ki se bo začel ob 14.30, se bo med drugimi udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.

Igralski velikan, ki je odšel sredi največje umetniške inspiracije

V ljubljanski Drami, kjer je bil eden najvidnejših članov in tam odigral 77 vlog, bo žalna slovesnost potekala v sredo, 20. decembra. Slovensko gledališče je s tem izgubilo enega ključnih ustvarjalcev, čigar obraza po besedah ravnatelja Drame Igorja Samoborja ne bo mogoče pozabiti. "Nepozabne igralske stvaritve, nepozabni svetovi, ki so nastali in ki bi danes in v prihodnje še nastajali, vse to nas z Jernejevim veliko prezgodnjim odhodom popolnoma nepripravljene zapušča," je med drugim zapisal Samobor po novici o nenadnem Šugmanovem odhodu. "Ostali bodo posnetki predstav, filmi, fotografije, kritike, intervjuji, različni zapisi. Vse to bo ostalo za vedno. Ostale bodo njegove številne nagrade, pričale bodo o igralskem velikanu, ki ga je mnogo prezgodaj, sredi največje umetniške inspiracije, vzela k sebi neskončnost."

Šugman je vsega skupaj ustvaril več kot 80 gledaliških vlog, ob teh pa tudi številne filmske in televizijske like. Poosebil je vrsto pomembnih likov iz klasične in sodobne svetovne literature. Bil je Baal, Hamlet, Lear, Ojdip, Ata Ubu, Tit Andronik, Tašča v Ko sem bil mrtev, Alcest v Ljudomrzniku, Agamemnon v Iliadi, Maks in Kantor v Kralju na Betajnovi, Župnik v Hlapcih, Orgon v Tartuffu, Emir v Jugoslaviji, moji deželi.

Širšemu občinstvu se je vtisnil v spomin kot prikupni vratar Veso v televizijski nanizanki Teater Paradižnik, nastopal je v prav tako priljubljenih Vrtičkarjih in Naši mali kliniki. Njegov filmski opus zajema med drugim vloge v filmih Nočno življenje, Zvenenje, Predmestje, Inferno in Kratki stiki.

M. K.