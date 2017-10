Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Septembra je predstava Medved in mali že dobila lovoriko tokratnega bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. Foto: Urška Boljkovac Sorodne novice Zlata paličica "pričara" malo morje gledaliških predstav za otroke Dodaj v

Dvojna zmaga za LGL na gledališkem festivalu Zlata paličica

Otroci in najstniki sami izberejo zmagovalne predstave

10. oktober 2017 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najboljša predstava letošnjega festivala Zlata paličica po izboru otroške žirije je Medved in mali v režiji Ivane Djilas in v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL). Najboljša mladinska predstava festivala pa je Nekoč, ko nas ni bilo več režiserke Anje Suša, prav tako v produkciji LGL-a.

Medved in mali je izvirna predstava, pri kateri so kreativno uporabljeni pripomočki na odru. Scena je barvita in vsebuje veliko mehkih materialov, na primer plišaste živalce in oblake. Lahko bi jo opisali kot pop-up knjigo. Z lučjo in glasbo je predstava ustvarila čarobno vzdušje in prisrčnim lutkam dala osebnost. Te izvirne in domišljijske živali so bile po naročilu izdelane v Londonu. Igralci, ki so bili na odru vidni in so lutkam dali življenje, so že tako zabavno predstavo še popestrili, je, kot so sporočili iz LGL-a, v obrazložitvi zapisala otroška žirija.



Najstniška žirija pa je v obrazložitvi zapisala: "Predstava Nekoč, ko nas ni bilo več nam predstavlja otroški pogled na ločitev staršev in občutke skozi katere otrok 'prepotuje'. Igralci so like otrok odigrali zelo realistično, kar zaradi njihovega drugačnega dojemanja sveta ni preprosta naloga. Vzdušje igre je zelo pisano in scena je zelo preprosta, a kljub temu gledalca prevzamejo različna čustva, od veselja do žalosti."

Otroška in mladinska žirija sta si na 17. festivalu uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica, ki se je sklenil v soboto, ogledali 20 dramskih, plesnih in lutkovnih predstav. Predstave je izmed 63 prijavljenih izbrala strokovna komisija v sestavi Nika Arhar, Martina Peštaj in Milena Mileva Blažič.

Festival Zlata paličica organizirajo LGL, Slovenski gledališki inštitut in Cankarjev dom (CD). Od 1. oktobra je potekal v LGL-u in CD.

A. J.