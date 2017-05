Edward Clug gre lahkega srca v Moskvo

V torek lahko prejme prestižno baletno priznanje

27. maj 2017 ob 15:49

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Koreograf in umetniški vodja Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor Edward Clug te dni potuje v Moskvo, kjer bo v torek podelitev prestižne nagrade benois de la danse, za katero je tudi sam nominiran. V odštevanju do razglasitve je povsem neobremenjen, pravi, češ da je že nominacija velik uspeh.

"Sem popolnoma sproščen, ker nimam nobenih pričakovanj," je dejal Clug.

Baletno tekmovanje Benois de la Danse je leta 1991 ustanovilo Mednarodno plesno združenje v Moskvi. Vsako leto se na njem predstavijo najnovejše baletne stvaritve z vsega sveta, nato pa žirija, ki jo sestavljajo vrhunski baletni ustvarjalci pod vodstvom ruskega koreografa Jurija Grigoroviča, izbere zmagovalce v različnih kategorijah.

Če se ne zgodi v veliki baletni prestolnici, se ni zgodilo?

Clug je nominiran za nagrado za najboljšega koreografa v lanskem letu, in sicer s predstavo Handman v izvedbi Nizozemskega plesnega gledališča (NDT 2), pri kateri je sodeloval tudi Milko Lazar. Sprva so ga nominirali tudi za predstavo Posvetitev pomladi, ki jo je postavil za Züriški balet, a so to nominacijo kasneje umaknili, ko so ugotovili, da je Clug Posvetitev pomladi pred tem postavil že v Mariboru, a te predstave selektorji niso videli. "Gre za elitističen pristop. Selektorji se sprehajajo samo po prestolnicah Evrope," je pojasnil Clug.

Impresivna konkurenca

Poleg Cluga so za nagrado nominirani še Sidi Larbi Cherkaoui, Hyo-Hyung Kang, Akram Khan, Crystal Pite, Alexey Ratmansky in Demis Volpi. "Zelo sem ponosen, da sem del tega šopka koreografov. Večina od njih je bistveno bolj znanih od mene in so nominirani za dela, ki so bila predstavljena v svetovnih prestolnicah, kot so Pariz, New York in London. Želim si predvsem, da bi čim bolj užival," je povedal.

Razglasitev zmagovalcev, ki bodo skrivnost do zadnjega hipa, in podelitev nagrad bo v Bolšoj teatru, kjer je Clug gostoval že večkrat. "Gre za precej prestižen dogodek in vesel sem, da bom lahko zraven," je dejal. "Če mi je namenjeno, da nekoč prejmem to nagrado, bom vesel, a v tem trenutku se s tem ne obremenjujem," je dodal.

Edward Clug, ki je lani obeležil 25 let ustvarjanja v SNG Maribor, je za svoje umetniške dosežke prejel že več državnih in mednarodnih nagrad, med drugim v Sloveniji nagrado Prešernovega sklada leta 2005 in leta 2008 Glazerjevo listino.

Po rodu iz Romunije je prišel v Slovenijo leta 1991, ko je takoj po zaključku baletnega šolanja v Cluju dobil svoj prvi angažma baletnega plesalca v SNG Maribor. Tu je spoznal režiserja Tomaža Pandurja, s katerim je najprej sodeloval kot plesalec, nato pa je na Pandurjevo povabilo za gledališki spektakel Babilon ustvaril avtorsko koreografijo.

Babilon je bil uprizorjen leta 1996 v Drami SNG Maribor, dve leti kasneje pa je Clug s soplesalko Valentino Turcu ustvaril svoj prvi samostojni koreografski projekt Tango. Tu je začel sodelovati tudi s kostumografom Leom Kulašem in scenografom Markom Japljem, ki sta postala njegova stalna umetniška sopotnika. Ekipi se je leta 2008 pri ustvarjanju projekta Pret-a-porter pridružil še skladatelj Milko Lazar, s katerim je Clug med drugim postavil na oder zelo priljubljeno predstavo Radio & Juliet na glasbo skupine Radiohead.

Svež veter v mariborskem Baletu

Leta 2003 je tedaj novo imenovani direktor SNG Maribor Danilo Rošker imenoval Cluga za umetniškega direktorja mariborskega Baleta, ki se je pod njegovim vodstvom začel usmerjati v nov umetniški izraz in estetske tokove, hkrati pa začel z gostovanji v tujini in udeležbami na mnogih prestižnih festivalih po svetu.

