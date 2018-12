Edward Clug je trenutno v ZDA, kjer pripravlja nov, bolj eksperimentalen projekt. To je Sleeping Beauty Dreams, ki bo predstavljen v sklopu umetniškega sejma Art Basel v Miamiju in kasneje v New Yorku. Foto: BoBo Clugova Petruška bo maja prihodnje leto na ogled v slovenskih kinodvoranah v neposrednem prenosu iz Bolšoj teatra, kamor se namerava koreograf še vračati. Foto: AP Za silvestrovo bodo v SNG Maribor uprizorili Tango, prvi Clugov samostojni koreografski projekt, ki ga je ustvaril leta 1998 s soplesalko Valentino Turcu. Foto: Ivan Vinovrški/SNG Maribor V leotšnji sezoni je Clug koreografiral baletno pravljico Kekec, prihodnje leto pa sledi še Hora - Cantata. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Dodaj v

Edward Clug po gostovanju v Bolšoju: "Pravijo, da smo ujeli bistvo ruske duše in ikonografije"

Trenutno v Miamiju že pripravlja Sanje Trnuljčice

1. december 2018 ob 13:45

Miami,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Edward Clug je zelo zadovoljen z odzivom na gostovanje njegovega baleta Petruška Igorja Stravinskega v znamenitem Bolšoj teatru v Moskvi. "Kot so nekateri dejali po premieri, smo ujeli bistvo ruske duše in ikonografije," pravi koreograf, ki pa je trenutno že v ZDA, kjer pripravlja nov, tokrat bolj eksperimentalni projekt.

Še pred nekaj dnevi je bil umetniški vodja Baleta SNG Maribor v Moskvi, kjer je 20. novembra v Bolšoj teatru doživel premiero njegov balet Petruška Igorja Stravinskega. Gostovanje je bilo sicer zelo zahtevno in naporno, pravi, vendar je bilo vsega vredno, saj je bilo občinstvo navdušeno.

Petruško, pripoved o tradicionalni ruski lutki, ki oživi, bo v Sloveniji mogoče videti maja prihodnje leto v kinodvoranah v neposrednem prenosu iz Bolšoj teatra. Ker gre za klasično rusko delo, je bilo občinstvo še posebej občutljivo. "Ves čas so me spraševali, kako se bom lotil njihove Petruške. Vsebina je ostala nespremenjena, dobila pa je novo podobo, novo življenje. Bili so navdušeni," je pojasnil 45-letni koreograf s koreninami iz Romunije, ki pa od leta 1991 živi in dela v Mariboru.

Balet Petruška je bil na sporedu skupaj z Artifact suite priznanega ameriškega koreografa Williama Forsythea, s katerim si je Clug že večkrat delil oder. "Strašansko cenim njegovo delo. Ta balet je nastal leta 1984 in je zelo odmeval. Po mojem mnenju je to antološko delo, vpisano v zgodovino razvoja sodobnega baleta," je povedal.

Uspešno opravljen preizkus

Kot pravi Clug, se bo v Bolšoj teater kmalu vrnil. "Dobro se je vračati v gledališče, ker lahko razvijaš nekaj, kar si začel s predhodnim projektom. Petruška je bil neke vrste preizkus, ki sem ga uspešno opravil," je dejal. Maja 2020 bo za znamenito baletno hišo postavil na oder celovečerno predstavo Mojster in Margareta Mihaila Bulgakova. To predstavo je imel v mislih že pred dvema letoma za Züriški balet. "Ko sem v Zürichu omenil Mojstra in Margareto, so mi namignili, da to ni najbolj popularen naslov. Začudil sem se, kako da ne, če pa je to sovjetski Faust. Potem mi je direktor v šali namignil, naj raje delam Fausta, ki smo se ga nato dejansko lotili in je premiero doživel letos spomladi," je povedal Clug. "Vedel sem, da bo Mojstru in Margareti namenjen čas in prostor kje drugje. Očitno je ta ideja čakala na pravo mesto, mesto, kjer se je dejansko ta knjiga rodila."

Koreograf in plesalec je trenutno v Miamiju, kjer dela kot koreograf pri projektu Sleeping Beauty Dreams (Sanje Trnuljčice) s prvakinjo Mariinskega baleta Diano Vishnevo. "Gre za inovacijo, ki spremlja s senzorji plesalca, ki sproža z gibi projekcijo na ekranih. Koreografiraš torej plesalca in projekcijo hkrati, kar je zelo zahtevno," pravi.

Trnuljčica v vesolju

Premiera bo v sklopu sejma Art Basel v Miamiju 7. decembra, od sredine decembra pa bodo predstave v New Yorku. "Gre za to, kar je sanjala Trnuljčica v stotih letih, a postavljeno v visoko tehnološki, vesoljski koncept. Tehnologija se povezuje s plesom in predstavlja dogodek, spektakel," je Clug opisal projekt.

Doma ga čakata Kekec in Cantate

V Maribor se bo Clug vrnil konec leta, ko bo obeležil 20 let koreografske kariere. Njegov prvi samostojni koreografski projekt Tango, ki ga je ustvaril leta 1998 s soplesalko Valentino Turcu, bo na sporedu na silvestrovo. V letošnji sezoni je za SNG Maribor koreografiral baletno pravljico Kekec, spomladi pa sledi premiera predstave Hora - Cantata, prežete z mediteranskim erosom

M. K.