Foto: Drama se po praznovanju podaja v Intimo, še prej pa na karaoke

Šest premier na Velikem in pet na Malem odru

16. maj 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po letošnji slavnostni sezoni, v kateri je SNG Drama Ljubljana veličastno proslavila 150 let svojega obstoja in zaznamovala 100 let od smrti Ivana Cankarja, se v prihodnji njeni ustvarjalci umikajo v Intimo.

"Lani smo si ob predstavitvi programa slavnostne sezone rekli: To bi lahko bil naš rojstni dan. Bilo je veselo in toplo – in kateri dan bi bil za rojstni dan Drame lahko primernejši kot rojstvo nove sezone?! Pa še pomlad je, vse brsti in diši," je ob začetku predstavitve, ki je tudi letos potekala v zelo sproščenem in humornem vzdušju polne Drame, dejal njen protagonist, ravnatelj gledališča Igor Samobor.

"Otroka" prihajajoče sezone so gledališki ustvarjalci poimenovali Intima. "Gledališče je ogledalo sveta, gledališče želi biti družbeno odgovorno, raste iz svojega časa, ga preceja skozi svoje umetniško sito, hoče nas zbrati pod isto streho in se dotikati naših najbolj skritih kotičkov. Gledališče hoče, da na poznane reči pogledamo drugače, je v poslanici ob svetovnem dnevu gledališča zapisal Jernej Lorenci. Gledališče hoče postaviti vprašanja, da bi lahko iskali odgovore, hoče, da to počnemo skupaj, kjer lahko sediš poleg tujca, gledaš v isto smer in z njim deliš življenjsko izkušnjo, ki je bila v tistem trenutku ustvarjena. Potem smo razmišljali, v kakšen svet pošiljamo tega našega nebogljenega otroka. Nič prijazen se ne zdi."

Intima zato prinaša fokus na naš notranji svet, na naše bistvo, raziskovala bo najosnovnejše vzorce našega vedenja in najelementarnejše odnose, spoznala pa se bo tudi svojo vlogo v tem svetu. "Naj ima odprte oči, smo rekli. Naj postavlja vprašanja, naj usmerja reflektor v najbolj skrite dileme, naj usmerja svetlobo v tabujske teme, naj bo pogumna in naj si ne domišlja, da je najbolj pametna, naj ne pridiga in moralizira," je "misijo Intime" opisal Samobor.

Na Velikem odru se bo zvrstilo šest premier, na Malem pet, veliko ponovitev iz prejšnje sezone, gostovanj drugih gledališč in na koncu še Drama Festival, ob tem pa še veliko drugih dogodkov, pogovorov, predavanj in koncertov.

Intimo bo 22. septembra odprla predstava ene najpomembnejših nemških sodobnih avtoric, z nagradami ovenčane Dee Loher Tatovi.Delo je v slovenščino prevedla Mojca Kranjc, pod režijo prve izvedbe katere koli igre nemške avtorice pri nas pa se bo podpisala Ivana Djilas.

Druga premiera bo 6. oktobra, ko bo delo Emilia Galotti Gottholda Ephraima Lessinga na oder postavil Igor Vuk Torbica. Zgodnjemeščanska drama, ki je že zdavnaj postala veliko klasično delo nemške gledališke literature, bo po več kot 100 letih doživela svojo sodobno preobleko. "Moto lahko, kot pravi dramaturginja Katarina Pejovič, najdemo v verzih Williama Blaka. Kaj je tisto, kar pri ženski moški išče? Potešene sle obrise. Kaj je tisto, kar pri moškem ženska išče? Potešene sle obrise."

Decembra prihaja na veliki oder krstna uprizoritev dela Iva Svetine V imenu matere v režiji Ivice Buljana. Potovanje družine skozi 20. stoletje je napol dokumentarna pripoved o rodu, ki ni hotel biti pasivni opazovalec zgodovine, ampak je skušal postati njen sooblikovalec, čeprav je v sebi nosil temeljno senco dvoma o življenju.

Začetek leta prinaša Ivanova, komedijo gledališkega velikana Antona Pavloviča Čehova, v novem prevodu Tatjane Stanič. Režiral bo Aleksander Popovski. "Diagnoza, ki jo je postavil svojemu junaku Čehov, je presenetljivo današnja: izgorelost, malodušnost, naveličanost, zdolgočasenost, melanholija, depresija," je o četrti premieri sezone, mnogoplastni družinski drami, dejal Samobor. Prvinski odnos med žensko in moškim je v samem središču Ivanova in ponuja možnost za preverjanje današnjih liberalnih in konservativnih stališč.

Predzadnja premiera bo odrska priredba znamenitega Fassbinderjevega filma Angst Essen Selle Auf, ki bo nosila ime Ali. Avtor priredbe Milan Markovič Matis in režiser Sebastijan Horvat prinašata uvid v ljubezensko zgodbo med čistilko pred odhodom v pokoj in mladim Maročanom. "Leta, ki ju ločijo, barva kože, ki ju loči, čistost in lepota njunega odnosa, je v današnjem fobičnem okolju seveda težko sprejemljiva. Ponovno težko sprejemljiva."

Sezono bo sklenil Razbiti vrč Heinricha von Kleista (igro bo prepesnil Andrej Rozman - Roza), režiral bo Vito Taufer. "Sodnik Adam ni kakšen junak zgodovine, je pa gotovo junak našega časa. V kratkem času mu uspe zagrešiti skoraj vse možne grdobije, od bežanja pred odgovornostjo, laganja, ponarejanja dokumentov, izsiljevanja, prikrivanja dokazov, navajanja na krivo pričevanje z grožnjami in podkupovanjem do spolnega nadlegovanja, bežanjem pred zakona," je o predstavi dejal Taufer.

Pet premier na malem odru

Na malem odru bo kot prvo delo v prihodnji sezoni na sporedu Deklica s strunami režiserja Marjana Nečaka. Delo, ki je nastalo na osnovi Andersenove pravljice Deklica z vžigalicami, bo sicer premierno uprizorjeno na prihajajočem 5. Drama Festivalu, ki bo potekal med 26. in 31 majem. Na slednjem bo tudi premiera odrske izpovedi Polone Vetrih Ne pozabite na rože v režiji Ivane Djilas, ki potem na Mali oder prihaja oktobra. Ljudje Stephena Karama v režiji Nine Šorak prihajajo na spored v prazničnem decembru, do konca sezone pa bosta spored okrepili še Bedenje Nebojše Popa - Tasića v režiji Mareta Bulca in Pljuča Duncana Macmillana (režiral bo Žiga Divjak).

V okviru Drama Laboratorija bo septembra performans Mateja Filipčiča Diracov akord, decembra bo premiera O čem govorimo, ko govorimo o ljubezni? po motivih Raymonda Carverja pod taktirko študentke AGRFT-ja Maše Pelko. Vse leto pa bo potekala tudi virtualna platforma, avtorski projekt Nika Škrleca, Študije bananinega olupka.

D Drams znova dvignili dvorano na noge

Predstavitev sezone so z glasbenimi vložki popestrili ustvarjalci letošnje zadnje premierno uprizorjene predstave na Malem odru Prekleti kadilci Nina Valič, Pia Zemljič, Aljaž Jovanović in Janez Škof, glasbeni vrhunec večera pa je bil nastop posebne glasbene zasedbe D Drams, ki jo sestavljajo izjemni Bojan Emeršič, Klemen Slakonja, Jurij Zrnec in Matija Rozman, tokrat v navdušujoči opravi z irhastimi hlačami in nepogrešljivimi karirastimi srajcami, ki so s karaokami poskrbeli za izvrstno vadbo trebušnih mišic zbrane množice. Za uvod "življenskomodrostno-motivacijska" Always Look on the Bright Side of Life, ki ji je sledila kultna YMCA, ob kateri se je premigala vsa dvorana. "Dajmo, saj ste tu zastonj!" je zavpil Zrnec in izzval salve smeha. V dobri uri in pol se je potem zvrstil pester nabor zelo domiselno izvedenih uspešnic, od klasičnih Georgia, Are You Lonesome Tonight do novejših, kot sta Happy in Perfect, manjkala pa ni niti brezčasna Mrtva reka.

Ksenja Tratnik