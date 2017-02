Karelčkove zgodbice: popotovanje od Korenčkovega prek Mokric do Mižal

Premiera lutkovne predstave v LGL-ju

9. februar 2017 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako je videti dan v življenju družine, ki jo sestavljajo Karelček, njegovi starši in Karelčkova najljubša igrača - nepogrešljivi plišasti pingvin?

Predstava Karelčkove zgodbice je nastala po istoimenski zbirki kratkih zgodb nemške ilustratorke Rotraut Susanne Berner, lanske Andersenove nagrajenke. Besedilo je priredila Saša Eržen, uprizoritev pa je režiral in likovno zasnoval Silvan Omerzu.

Z družinsko vozovnico na poseben večerni vlak

S Karelčkom se gledalci zbudijo, z njim zajtrkujejo, si umivajo zobke, zapojejo pesem, se igrajo dolgčas, rišejo, gredo v park, po poti trmarijo, se gugajo, pobegnejo domov pred dežjem, v teku premagajo mamo, postavljajo nemogoča vprašanja, pričakajo prvi sneg in očka, ki pride iz službe.

Nato zapojejo pesem, postavijo ptičjo hišico, pojedo kosilo, zgradijo snežaka, skačejo po kavču, premagajo kolcanje in po večerji odidejo spat. Ker je to preveč dolgočasno in se spanju upirajo z vsemi štirimi, se popeljejo s posebnim vlakom, ki vsak večer vozi s Korenčkovega v Mižale, s postankom v Mokricah, kjer gredo potniki na stranišče in si umijejo zobke. Pa tudi po tem dneva še ni čisto konec …

Lesene lutke v družbi senčnih kolegic

V predstavi, ki je polna družinske topline in nežnega humorja, se zgodbice Karelčkovega vsakdana vrstijo na lesenem odru, na katerem so s pomočjo okvirja in drsnih vrat postavljena različna zunanja in notranja prizorišča. Predstava je odigrana z lesenimi namiznimi lutkami, uprizoritev pa dopolnjujejo senčne lutke. Lutke animirajo Asja Kahrimanović, Sonja Kononenko in Lovro Finžgar, avtor glasbe pa je Mitja Vrhovnik Smrekar, letošnji prejemnik nagrade Prešernovega sklada.

Lutkovno predstavo, ki je primerna za otroke, starejše od dveh let, bodo premierno uprizorili na Malem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana drevi ob 18. uri.

P. G.