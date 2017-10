Matjaž Farič in odrsko razpiranje fenomena sinestezije

Opus Sinestezija združuje tri predstave v novo celoto

27. oktober 2017 ob 13:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tri uprizoritve, združene v novo celoto, ki sinestezijo osvetli iz različnih zornih kotov - predstava Sinestezija bo okronala 30 let umetniškega delovanja koreografa, režiserja in plesalca Matjaža Fariča.

Predstava, ki bo premierno uprizorjena drevi v Stari mestni elektrarni, vključuje plesni solo Rdeča - sled, plesno predstavo Sinestezija in gledališko predstavo Človek, ki je okušal oblike.

Matjaž Farič se s soustvarjalci ukvarja s hkratno in neželeno zaznavo skozi več čutov hkrati. Z besedo sinestezija namreč poimenujemo sposobnost doživljanja več občutkov hkrati, čeprav je vzdražen le en čutni organ. Ni bolezensko stanje in pojav je nenormalen le v tem, da je statistično redek.

"V plesnem solu, plesni in gledališki predstavi na različne načine razpira fenomen sinestezije, ko zaznava poteka skozi več čutov hkrati in ima zvok lahko tudi okus, vonj barve, okusi oblike...," so pojasnili v zavodu Flota, katerega umetniški vodja je Farič. Kot so še sporočili iz zavoda, bo Farič s tem dogodkom zaokrožil svoj opus.



Sinestezija v različnih kontekstih

Dramatizacija je nastala na podlagi dialogov iz knjige ameriškega nevrologa Richarda E. Cytowica, naslovljeni The Man Who Tasted Shapes (Človek, ki je okušal oblike), v kateri je predstavljen fenomen sinestezije v različnih kontekstih.

Cytowic je s tem ponudil provokativne iztočnice za razmislek o človečnosti nasploh. Njegovo raziskovanje pojava sinestezije je odprlo številna vprašanja, povezana s prevelikim zaupanjem v tehnologijo, razmerju med znanostjo in religijo ter etičnimi vprašanji o odnosu zdravnikov do drugih ljudi.

Pri Faričevi predstavi kot igralci sodelujejo Klemen Janežič, Iztok Drabik Jug in Tomaž Gubenšek. Poleg Fariča bodo plesali še Kaja Janjič, Jerca Rožnik Novak, Kristina Rozman, Urša Rupnik in Leon Marič. Kostumografijo je oblikovala Sanja Grcić, dramaturgija je delo Staše Bračič, svetlobo bosta oblikovala Zoran Grabarac in Igor Remeta.

Drevišnja premiera predstave Sinestezija v Stari mestni elektrarni je napovedana ob 20. uri.

P. G.