Mestni piskači bodo pritrobili in pripihali začetek festivala stare glasbe v Radovljici

Festival stare glasbe bo trajal do 21. avgusta

4. avgust 2018 ob 17:19

Radovljica - MMC RTV SLO, STA

Z Mestnimi piskači v renesančni Evropi se ob 20. uri v Radovljiški graščini začenja tradicionalni, že šestintrideseti Festival Radovljica. Na letošnjem festivalu stare glasbe bo do 21. avgusta mogoče prisluhniti desetim koncertom, ki bodo na odru zbrali 47 umetnikov iz desetih držav.

Nastopili bodo umetniki iz Armenije, Avstrije, Belgije, Danske, Italije, Madžarske, Nemčije, Švedske, Velike Britanije in Slovenije. Med njimi so svetovno znani ansambli in solisti, tudi vokalni sekstet Singer Pur, tenorist Gerd Türk in orglavec James Johnstone. Repertoar sega od novih rekonstrukcij glasbe 10. stoletja do Maxa Regerja.

Del programa tudi delavnica za pevce in tečaj za kljunasto flavto

Pet sporedov ali ansamblov je nastalo posebej za festival, trije bodo posvečeni slovenski glasbeni dediščini renesanse, baroka in klasicizma. Izvedli bodo tudi delavnico za pevce in tečaj za kljunasto flavto ter tokrat tudi tečaj za orgle in čembalo. Ta bo potekal v Velesovem, kjer bo tudi letos en koncert v sklopu festivala. Kar dva koncerta pa bosta gostovala v radovljiški cerkvi z obnovljenimi orglami.

Drugi koncerti bodo potekali v Radovljiški graščini, začenši z nocojšnjim uvodnim večerom, na katerem bo nastopil vodilni nemški ansambel renesančnih pihal in trobil Capella de la Torre. Naslednji, ponedeljkov večer bo nadaljeval tradicijo sodobnih rekonstrukcij zelo stare glasbe, ki se ni ohranila, in sicer bo tokrat predstavljena glasba Vikingov.

Repertoar iz kornih knjig ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena

Angleški The Brabant Ensemble bo v torek predstavil najstarejši repertoar iz kornih knjig ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena. Dela klavirskih virtuozov 18. stoletja v Ljubljani Francesca Pollinija in Františka Josefa Benedikta Dusika pa bo na zgodovinskem klavirju v četrtek predstavil Mikayel Balyan.

Na petem koncertu bo James Johnstone 11. avgusta na orglah predstavil zbirko orgelske glasbe Johanna Sebastiana Bacha, znana srednjeveška zbirka Carmina Burana pa bo 13. avgusta v izvedbi tria Candens Lilium zazvenela v drugačni uglasbitvi. Spored 16. avgusta bo posvečen glasbi Schuberta in Boccherinija, 18. avgusta pa bo znani nemški tenorist Gerd Türk poskrbel za recital poezije starogrškega pesnika Anakreonta.

Nemški vokalni ansambel Singer Pur bo 19. avgusta izvedel glasbo nemške romantike, na prenovljenih orglah Franca Goršiča pa ga bo dopolnil madžarski organist Balazs Szabo. Festival bo 21. avgusta sklenilo Veselo glasbeno slavje, ki ga bosta ob glasbi Isaaca Poscha, čigar prva zbirka je izšla pred natanko 400 leti, izvedla ansambla Cortesia in Musica Cubicularis s plesalci.

Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica

Festival Radovljica poteka vsako leto avgusta nepretrgoma že od leta 1983. Znan je po poudarku na starejši glasbi, a že vrsto let vključuje v svoje sporede tudi redko izvajano glasbo 19. in 20. stoletja, pogosto na ustreznih zgodovinskih glasbilih. Spored festivala je dvanajsto leto zapored oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič, organizator festivala pa je Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica.

N. Š.