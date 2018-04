Nova knjižnica v Radovljici povezala občane - prostovoljci preložili kar 54 ton gradiva

26. april 2018 ob 20:29

Radovljica - MMC RTV SLO, STA

Po več kot mesec dni trajajoči selitvi obsežnega knjižničnega gradiva so danes v Radovljici slovesno odprli novo knjižnico na Vurnikovem trgu, na katero so občani čakali vrsto let. Pri selitvi so sodelovali radovljiški šolarji in več kot 130 prostovoljcev.

"Pozvali smo ljudi na pomoč in doživeli neverjeten odziv," je povedala direktorica Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica Božena Kolman Finžgar, ki je prepričana, da to dokazuje, kako težko so novo knjižnico čakali tudi Radovljičani. Knjige si bodo v njej lahko prvič izposodili že to soboto.

Z bralci prihranili 8,5 tone bremena

Takrat bo steklo tudi vračanje velikih količin izposojenega gradiva. Veliko bralcev se je namreč odzvalo na poziv knjižničarjev, naj jim pri selitvi pomagajo tako, da si izposodijo čim več knjig in jih nato vrnejo v novo knjižnico. Kot so izračunali v knjižnici, so jim bralci na ta način prihranili kar 18,5 tone bremena. Prostovoljci, ki so pomagali pri selitvi, pa so iz stare knjižnice v kombi in nato iz njega v novo knjižnico preložili kar 54 ton gradiva.

Selitev knjižnice v nove prostore so simbolično končali danes, tik pred slavnostnim odprtjem knjižnice. Radovljičani so se množično odzvali vabilu na vzpostavitev človeške verige od stare do nove knjižnice, po kateri so na novo lokacijo prenesli še zadnjo knjigo.

Knjižnica je v novi stavbi na Vurnikovem trgu dobila še enkrat več prostora, kot ga je imela v starem objektu. Skupna površina nove knjižnice znaša 2.500 kvadratnih metrov in zajema pet etaž. Stavba je uporabno dovoljenje dobila februarja in 19. marca je stekla selitev več kot 120.000 enot knjižničnega gradiva iz starega objekta knjižnice na Gorenjski cesti v približno 300 metrov oddaljeno novo stavbo na Vurnikovem trgu.

Dolga in draga pot do nove knjižnice

Radovljiški župan Ciril Globočnik je vesel, da je danes, po skoraj osmih letih naprezanj, vendarle prišel trenutek odprtja knjižnice. Čeprav je bila pot do nje dolga in draga, mu ni žal, da so zagotovili sredstva za knjižnico. "To je bil projekt, kakršnega še dolgo ne bo in nova knjižnica bo zagotovo več kot 50 let nudila knjige, znanje in izobrazbo našim občanom," je izpostavil župan.

"Do nove, lepe, krasne, za nas enkratne knjižnice je vodila res kar dolga pot. Če rečemo, da je knjižnica hiša tisočerih zgodb, bi lahko rekli, da je tale dolga pot občasno spominjala na jaro kačo in steklega polža, ampak za nas se je ta pravljica srečno končala," je poudarila Kolman Finžgarjeva.

Po številu izposojenih enot visoko nad slovenskim povprečjem

Radovljiška knjižnica je po številu izposojenih enot visoko nad slovenskim povprečjem. Lani si je več kot 10.000 članov v povprečju izposodilo skoraj 70 enot knjižničnega gradiva. Ker so obisk, bogata dejavnost in program stare prostore knjižnice močno prerasli, se je radovljiška občina odločila za gradnjo novih prostorov.

Vendar je bila pot do nove knjižnice dolga, saj so njeno gradnjo, ki se je začela že leta 2011, spremljali številni zapleti. Gradnja se je močno zavlekla predvsem zaradi stečaja Tehnika in čakanja na zaprtje finančne konstrukcije. Občina je namreč računala na pomoč države, na koncu pa leta 2016 vendarle sama nadaljevala urejanje knjižnice, ki je stala pet milijonov evrov.

