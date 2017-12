Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jernej Šugman je ustvaril več kot 80 gledaliških vlog, od tega 77 v Drami, ter številne filmske in televizijske vloge. Foto: BoBo Ostali bodo posnetki predstav, filmi, fotografije, kritike, intervjuji, različni zapisi. Vse to bo ostalo za vedno. Ostale bodo njegove številne nagrade, pričale bodo o igralskem velikanu, ki ga je mnogo prezgodaj, sredi največje umetniške inspiracije, vzela k sebi neskončnost. Igor Samobor Prvak ljubljanske Drame je v gledališču upodobil nekatere največje like, od Kralja Leara in Hamleta do Julija Cezarja in Ojdipa Foto: BoBo Njegova duhovitost je bila naravnost terapevtska. Vsak dan preživet z njim, na snemanju ali privatno, je bil nekaj posebnega. Za njim bo ostala velika praznina, igralska in človeška Damjan Kozole S predstavo Kralj Ubu bi mmorala ljubljanska Drama ta teden gostovati v Rimu, vendar so po smrti igralca potovanje odpovedali. Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan Poleg kralja Ubuja je Jernej Lorenci z Jernejem Šugmanom sodeloval še v Iliadi in Bibliji, prvi poskus. Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan Sorodne novice Foto: Vloge, v katerih bo Jernej Šugman živel večno Umrl je igralski velikan Jernej Šugman Dodaj v

Ob slovesu Jerneja Šugmana, "obraza, ki ga ne bo mogoče pozabiti"

"Eden tistih redkih igralcev, ki si je upal iti do konca"

11. december 2017 ob 16:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Res ne poznam takšnega človeka v tem našem okolju ... Bilo mu je nemogoče zavidati, ker ni delal zase, ni izpostavljal sebe, ni se grebel zase, ampak je ves čas delil zgodbe, delil sebe. Res kar en tak človeški čudež," se nedavno umrlega igralca Jerneja Šugmana spominja Jernej Lorenci.

Po nenadnem odhodu enega najbolj cenjenih filmskih in gledaliških prezenc pri nas, so se ga s toplimi in presežnimi besedami spomnili njegovi najtesnejši sodelavci in prijatelji. Igor Samobor, ravnatelj ljubljanske Drame, ki je s tem izgubila pomemben steber svojega ansambla, ga je opisal kot prijatelja, kolega, enega največjih igralcev, ki so ustvarjali na naših odrih, "obraz, ki ga ne bo mogoče pozabiti". Režiser Damjan Kozole ga opisuje, kot "enega tistih igralcev, ki si je upal iti do konca".



Idealna kombinacija človeka in talenta

Jernej Lorenci, ki je s Šugmanom sodeloval pri treh odmevnih predstavah, Ilijadi, Bibliji, prvi poskus in Kralju Ubuju, pravi, da je bil igralec "idealna kombinacija človeka in talenta, ene fine, duhovite lenobe in totalne pripadnosti, zavezanosti in predanosti".

S Kraljem Ubijem so se ravno odpravljali na gostovanje na festival Premio Europa, ki bo od torka do nedelje potekal v Rimu, na njem pa bi Lorenciju podelili tudi istoimensko evropsko nagrado za "novo gledališko realnost". Vendar v Rim zdaj ne bodo odpotovali, režiserju pa nagrada glede na Šugmanovo smrt "ne pomeni kaj dosti", saj je bil tudi on kot del teh predstav eden glavnih razlogov, da jo je dobil. Zank je bil preprosto velik, saj je zmeraj prisluhnil, bil z drugimi.

Jerneju Šugmanu se bo TV Slovenija poklonila s predvajanjem celovečerca Andreja Košaka Zvenenje v glavi (2002), v katerem ima igralec glavno vlogo. Ogledate si ga lahko v sredo ob 22.30 na TVS 2, še pred tem, ob 21.40, pa ponovitev pogovorne oddaje Od blizu, v kateri je bil gost Šugman. Že danes ob 16.25 bo na 1. programu oddaja Profil, v kateri so gostili Šugmana.



Velikanska zaloga domišljije in navdiha

"Nepozabne igralske stvaritve, nepozabni svetovi, ki so nastali in ki bi danes in v prihodnje še nastajali, vse to nas z Jernejevim veliko prezgodnjim odhodom popolnoma nepripravljene zapušča," pa je ob novici, ki je razžalostila slovensko javnost, zapisal, Samobor, s komer sta velikokrat delila oder. "Ostali bodo posnetki predstav, filmi, fotografije, kritike, intervjuji, različni zapisi. Vse to bo ostalo za vedno. Ostale bodo njegove številne nagrade, pričale bodo o igralskem velikanu, ki ga je mnogo prezgodaj, sredi največje umetniške inspiracije, vzela k sebi neskončnost," je še zapisal.

"Nam, njegovim sopotnikom, prijateljem in kolegom, pa bo ostal spomin na njegov smeh, duhovitost in prijaznost, velikanska zaloga domišljije in navdiha, ki ju je tako nesebično delil, predvsem pa bo v nas odzvanjal vsak trenutek, ki smo ga užili in uživali z njim. Njegovo velikansko srce ni zdržalo njegovega razdajanja," je sklenil.

Njegovo telo je pripadalo odru, filmu

Kozole je s Šugmanom sodeloval v svojem najnovejšem celovečercu Nočno življenje. O njem pravi, da je bil "eden tistih redkih igralcev, ki si je upal iti do konca, brez kalkulacije, intuitivno in iskreno, vendar vedno tudi z jasnim premislekom". "Njegovo telo je enostavno pripadalo odru, filmu. Spominjam se, na snemanju Nočnega življenja je celo noč gol in moker ležal na pločniku ob Celovški cesti, na dveh stopinjah, ne da bi enkrat zajamral," pravi režiser.

Žalno knjigo bodo v Drami odprli danes ob 14. uri, žalna slovesnost pa bo v sredo ob 15. uri na velikem odru.



Za njim ostaja velika praznina, igralska in človeška

Ob vseh izjemnih gledaliških in filmskih vlogah mu bo, ostal v spominu najprej kot izjemen in duhovit človek, ki je iz vsakega še tako drobnega detajla znal narediti nekaj zabavnega. "Njegova duhovitost je bila naravnost terapevtska. Vsak dan preživet z njim, na snemanju ali privatno, je bil nekaj posebnega. Za njim bo ostala velika praznina, igralska in človeška."

Eden najbolj dejavnih slovenskih igralcev je zaradi srčne kapi umrl v nedeljo v 49. letu starosti. Član ansambla ljubljanske Drame je bil od leta 1992. Skupaj je ustvaril več kot 80 gledaliških vlog, od tega 77 v Drami, ter številne filmske in televizijske vloge. Bil je Baal, Hamlet, Lear, Ojdip, Ata Ubu, Tit Andronik, Tašča v Ko sem bil mrtev, Alcest v Ljudomrzniku, Agamemnon v Iliadi, Maks in Kantor v Kralju na Betajnovi, Župnik v Hlapcih, Orgon v Tartuffu, Emir v Jugoslaviji, moji deželi. Za svoje odrske stvaritve je prejel več Borštnikovih nagrad za igro ter leta 1997 nagrado Prešernovega sklada.

Televizijsko občinstvo si ga bo zapomnilo predvsem kot vratarja Vesota v televizijski nanizanki Teater Paradižnik, nastopal je v prav tako priljubljenih Vrtičkarjih in Naši mali kliniki. V filmu je poleg že omenjenega Nočnega življenja med drugim zaigral v Zvenenju v glavi Andreja Košaka, Predmestju in Infernu Vinka Möderndorferja ter Kratkih stikih Janeza Lapajneta.

M. K.