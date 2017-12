Pokop Jerneja Šugmana z vojaškimi častmi

Eden največjih in najprepoznavnejših slovenskih igralcev

13. december 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Redki so igralci, ki tako prepričljivo upodabljajo vloge v vseh žanrih, od tragedije do komedije, tako za zahtevne intelektualce in poznavalce kot tudi za povsem preproste ljudi. Vsem se je znal približati in jih razveseljevati," so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje ob sklepu, da bodo za Jerneja Šugmana organizirali državni pogreb z vojaškimi častmi.

Vlada je ta sklep glede petkovega pogreba v nedeljo umrlega gledališkega in televizijskega igralca Jerneja Šugmana sprejela danes. Bil je eden največjih in najprepoznavnejših slovenskih igralcev, človek ljudskih src in legenda v slovenskem kulturnem prostoru, še beremo v sporočilu po današnji seji vlade.

Jerneja Šugmana bodo na ljubljanskih Žalah pokopali v petek ob 14.30, žalna knjiga je odprta v Drami.



"Nad njim niso bili navdušeni samo kritiki, ampak je veljal za enega najbolj priljubljenih igralcev pri nas, ki je obvladal tako resne dramske vloge kot humorne, saj je imel odličen občutek za komedijo. Imel je odrsko prezenco in markantnost, kakršni ima le malokdo, zato se vrzeli, ki jo je pustil za seboj v Draminem ansamblu, tako se zdi, še ne bo dalo kmalu zapolniti," so še zapisali.

Zgodovina svetovne dramatike od antike do danes

"Vrsta izjemnih likov, ki jih je Jernej Šugman odigral na odru ljubljanske Drame, dejansko predstavlja zgodovino svetovne dramatike od antike do danes," so poudarili in dodali, da je za svoje delo prejel več kot dvajset nagrad.

Igralcu, ki je umrl v nedeljo v 49. letu starosti, se bo TV Slovenija poklonila s predvajanjem celovečerca Andreja Košaka Zvenenje v glavi (2002), v katerem je odigral glavno vlogo. Ogledate si ga lahko danes ob 22.30 na TVS 2, še pred tem, ob 21.40, pa ponovitev pogovorne oddaje Od blizu, v kateri ga je gostila Vesna Milek.



Močna ponotranjenost vsake vloge

Ob tem so spomnili, da je v svoji bogati karieri upodobil Maksa v Kralju na Betajnovi, Komarja v Hlapcih, Astrova v Stričku Vanji, Rogožina v Idiotu, Dimitrija v Bratih Karamazovih, kralja Leara, Hamleta, in to "vedno s prekipevajočo energijo in ponotranjenostjo". Širokemu krogu ljudi bo ostal v spominu iz Teatra Paradižnik in kot Veso iz Naše male klinike. Zaigral je v številnih filmih, mnogim risanim junakom je posodil svoj glas, med drugim očiju pujsu v Pujsi Pepi.

Naj je šlo za komedije, drame, like iz klasične ali sodobne dramatike, v vsaki gledališki vlogi je pustil močan pečat. Toliko vlog, kot jih je odigral Šugman, le redki dosežejo v celotni življenjski karieri.

P. G.