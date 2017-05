Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nastopajoči v predstavi Slovenija gori! Nejc Cijan Garlatti, Iztok Drabik Jug, Alja Kapun, Noemi Veberič Levovnik in Aljoša Ternovšek so skupaj z režiserjem Sebastijanom Horvatom tudi soavtorji besedila. Foto: Anton Podbevšek Teater Sence ne gorijo je opozorilo, kam bodo procesi v družbi privedli, ljudje pa bodo presenečeni, ko se bo to zgodilo, "ker tega nihče ni tvitnil", je ob izidu knjige leta 2015 povedal njen avtor Erik Valenčič. Foto: Založba Sanje/Tia Pavletič Sorodne novice Erik Valenčič: "Spraševali so me, kdaj se bom lotil levega ekstremizma. To je moj odgovor." Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predstava Slovenija gori po motivih romana Erika Valenčiča

Premiera predstave v režiji Sebastijana Horvata

22. maj 2017 ob 10:26

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Obeta se premiera predstave Slovenija gori, za katero so uporabili motive romana Sence ne gorijo Erika Valenčiča - režiser Sebastijan Horvat, ki je podpisan tudi kot avtor, pa je besedilo pripravil skupaj z igralci.

Predstava je druga v nizu štirih predstav v Anton Podbevšek Teatru (ATP), ki se tematsko navezujejo na 100-letnico oktobrske revolucije.

Iz tega novomeškega gledališča so sporočili, da so režiser in nastopajoči ter hkrati soavtorji besedila - Nejc Cijan Garlatti, Iztok Drabik Jug, Alja Kapun, Noemi Veberič Levovnik in Aljoša Ternovšek - zbrali vse zgodbe ponižanj, sistematskega prezira, osebnega gnusa in družbene tesnobe.

Brezup reform sodobnega časa

Organizirano zbiranje jih ni zanimalo, ob sodobnem in po njihovem mnenju dušečem stanju pa so "prerasli aktivizem" in "bedne ideje o političnem udejstvovanju". Sodobne reforme namreč niso nikakršne bele knjige, študije, elaborati, programi ali trajnostni razvoj. Imajo eno samo rešitev in ta je, "da se iz garaže zapeljejo v garažo, odprejo vrata pekla, katerih plamen objame vse in za seboj ne pusti nič razen sivega pepela", so še sporočili iz APT-ja pred prvo uprizoritvijo.

Tudi kritika apatičnosti družbe

Roman Erika Valenčiča Sence ne gorijo je nastal na podlagi preučevanja 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki jih je zaznamoval tudi "rdeči teror", pojav skrajnih levičarskih, terorističnih skupin. Knjiga, ki je izšla predlani pri založbi Sanje, je začela nastajati že leta 2004, nato je pisanje za nekaj let prekinil in se ga znova lotil v letih 2009 ali 2010, ko je na televiziji videl posnetke jokajočih delavcev, ki odhajajo iz propadlih tovarn.

Valenčičevo delo je tudi kritika potrošniške družbe in apatičnosti ljudi. "Kot (razmeroma) mlada generacija bomo imeli težavo, dokler bo še naprej v vrsti ob odprtju nove Applove trgovine v BTC-ju stalo več ljudi, kot jih prihaja na demonstracije za solidarnost, za boljše življenje za vse nas," je med drugim povedal avtor na predstavitvi knjige leta 2015.

Za dramaturgijo predstave je poskrbel Andrej Zupanec, za scenografijo Barbara Kapelj in za kostumografijo Belinda Radulović, glasba pa je delo Draga Ivanuše.

Premiera predstave Slovenija gori bo drevi ob 20. uri na odru Anton Podbevšek Teatra (APT) v Novem mestu.

P. G.