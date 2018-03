Prva slovenska postavitev zadnje Sofoklejeve drame

V SNG-ju Maribor premierno Ojdip v Kolonu

16. marec 2018 ob 09:47

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo gledališki ansambel nocoj premierno uprizoril Sofoklejevo tragedijo Ojdip v Kolonu. Predstava v režiji Diega de Bree bo prva slovenska postavitev zadnje med vsemi ohranjenimi grškimi dramami.

V naslovni vlogi Ojdipa bo nastopil Branko Šturbej. V njej je slutiti odmeve avtobiografskih doživetij in pesnikovih značajskih potez, poudarjajo avtorji predstave. Zadnjo ohranjeno atiško tragedijo je Sofoklej, eden treh velikanov grške dramatike, napisal v visoki starosti devetdesetih let. Besedilo izstopa po treh presežnikih, saj ni le zadnja tragedija, ampak gre tudi za najobširnejšo med vsemi ohranjenimi grškimi dramami, ob tem pa velja še za najbolj doživeto med vsemi ter prežeto s subjektivnim lirizmom.

Očetomorilec in krvoskrunec, ponižan pregnanec

Ojdip v tem tekstu ni več junaški rešitelj Teb in pravični kralj, pač pa očetomorilec in krvoskrunec, slep begunec, ponižan pregnanec, brezdomec, ki s svojo prekleto krvjo prinaša nesrečo in strah. Šele spoznanje samega sebe ga je peljalo iz nevednosti v vednost, od izdrtja odprtih oči, ki so gledale, a niso videle, do preroške slepote.

Pod nepredstavljivo težo sramu in ponižanja se mora odmakniti s svetovnega prizorišča v globino neznane pokrajine, po kateri tavata z Antigono, vse dokler ne prideta v "obljubljeno deželo", v gaj Evmenid pri Kolonu, kjer se bo, kot mu je obljubil Apolon, končalo njegovo morje gorja.

Mit o popolnem sesutju jaza

Ko se začno nad njim zbirati oblaki preteklosti njegovega "prejšnjega življenja", se v stampedu dramatičnih zasukov odvrti še poslednja drama njegovega življenja. Odvrti se Ojdip v Kolonu, mit o popolnem sesutju jaza.

Predstavo bo kot prvo slovensko uprizoritev na oder Stare dvorane mariborskega gledališča postavil Diego de Brea, ki je režijski koncept zasnoval na pronicljivi interpretaciji besedila, kjer Ojdip, tako kot Kristus, na zadnji postaji sprejema nase kelih trpljenja, usodo, prerokbo, življenje in smrt.

Igralsko zasedbo poleg Šturbeja sestavljajo še Ana Urbanc, Nejc Ropret, Mateja Pucko, Branko Jordan, Jurij Drevenšek, Petja Labović in Žan Koprivnik.

Za prevod je poskrbel Kajetan Gantar, za dramaturgijo Diana Koloini, pod scenografijo se je podpisal Diego de Brea, pod kostumografijo pa Leo Kulaš.

Ojdip, ki mu je usojeno ubiti svojega očeta in se poročiti z lastno materjo, je eden najznamenitejših tragičnih junakov grške mitologije in obenem tisti, ki je dal ime Ojdipovemu kompleksu, ki stoji v središču Freudove psihoanalize.

N. Š.