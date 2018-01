Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Protagonist igre je brezposelni Aleks Podsekalnikov, obremenjen s pomanjkanjem pravih perspektiv, ki v nespečni noči pomisli na smrt. Njegova žena Maša, zaskrbljena zaradi njegovih čustvenih izbruhov, odhiti iskat rešitev ... Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Samomorilca Aleksa upodablja Vladimir Vlaškalić, njegovo ženo Mašo pa Maša Žilavec. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Sorodne novice Prihajajoča sezona v SNG-ju Maribor: preizpraševanje biti in porajanja ljubezni Dodaj v

Kako se okoristiti s smrtjo drugega, nas pouči satirična ruska komedija Samomorilec

Premiera predstave v mariborski Drami

19. januar 2018 ob 14:42

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Tragikomična pripoved ruskega dramatika Nikolaja Robertoviča Erdmana o okoriščanju drugih s smrtjo posameznika prihaja v režiji Ivane Djilas na oder SNG-ja Maribor.

Besedilo satirične komedije, ki je bila napisana leta 1928, je posodobil Nebojša Pop Tasić, ki je pripravil korenito adaptacijo in dogajanje preselil v tukaj in zdaj. "Smejimo se ljudem na odru, ki so pravzaprav mi," je povedal na novinarski konferenci pred premiero.

Nesreča enega kot korist za množico drugih

Dramsko besedilo, v katerem se odražata represija in enoumje v takratni Sovjetski zvezi, je bilo zaradi prepovedi prvič uprizorjeno šele leta po smrti njegovega avtorja Nikolaja Robertoviča Erdmana (1890-1970).

V izvirniku gre za kolaž prizorov iz dvajsetih let 20. stoletja z osrednjim likom pasivnim državljanom, ki se po izgubi službe odloči za samomor, in množico drugih likov, ki želijo to njegovo nesrečo izkoristiti.

Sodobni motivi sovjetske dramatike

Ruski dramatik je z burleskno, mestoma groteskno komedijo o samomoru obravnaval življenje v družbenem kolesju sovjetskega režima. Vendar v njej razbiramo motive, ki zaznamujejo tudi današnji čas, kar je pri snovanju svoje priredbe imel v mislih Pop Tasić.

Glavnega protagonista Aleksa upodablja Vladimir Vlaškalić, njegovo ženo Mašo Maša Žilavec, njeno mater Marijo pa Irena Varga. Med drugim nastopajo še Nejc Ropret, Matevž Biber, Mateja Pucko, Mirjana Šajinović, Eva Kraš, Petja Labović, Davor Herga, Jurij Drevenšek, Miloš Battelino in Mojca Simonič.

Za scenografijo in kostume sta poskrbeli Barbara Stupica in Maja Mirković, glasbo podpisuje Boštjan Gombač, Sergiu Moga pa koreografijo. Premiera predstave Samomorilec bo drevi ob 20. uri na odru Stare dvorane SNG-ja Maribor.

P. G., foto: Damjan Švarc / SNG Maribor