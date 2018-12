Pussy Riot v Zagrebu s svetovno premiero prenovljenega performansa Riot Days

Nastop ruskega umetniško-aktivističnega kolektiva

3. december 2018 ob 13:12

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zagreb bo drevi priča svetovni premieri prenovljenega protestnega performansa Riot Days ruskega umetniško-aktivističnega kolektiva Pussy Riot, saj bo izveden v popolnoma novem aranžmaju in z novo zasedbo.

Glasbeno-gledališko predstavo bodo izvedli v okviru filmskega festivala Human Rights v zagrebškem kinu Tuškanac, kar bo prvi nastop skupine Pussy Riot na Hrvaškem.

V letu 2012 do svetovne slave

Performans Riot Days obravnava politično situacijo v Rusiji ter usode političnih nasprotnikov in kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Sicer pa je bil punkovski performans v moskovski cerkvi Kristusa Odrešenika tisti, s katerim so članice skupine "prosile" Devico Marijo, naj odpravi Putina, ki jim je leta 2012 prinesel pozornost svetovne javnosti.

Zaradi tega nastopa so bile takrat obsojene na zaporne kazni, kar je bilo navdih za eno od zaprtih članic Marijo Mašo Aljohin, da je napisala knjigo Riot Days, na podlagi katere je nastal tudi performans, ki se je spreminjal skozi čas.

16. festival v Zagrebu in na Reki

Filmski festival Human Rights se je z geslom Uporniška želja začel v nedeljo, do konca tedna pa bo potekal v Zagrebu in na Reki.

16. izvedba festivala ob projekcijah filmov prinaša še raznolike vsebine spremljevalnega programa, v katerih se odzivajo na vse poskuse demagoških prepovedi in govorijo o neubogljivosti, ki kaže, da je drugačen svet možen.

Promocija in zaščita reproduktivnih pravic žensk

Prav tako v zagrebškem kinu Tuškanac bodo danes predvajali dokumentarni film, ki govori o življenju članic skupine. Kot so še sporočili organizatorji, bodo Pussy Riot zaradi velikega zanimanja občinstva izvedle dve večerni predstavi Riot Days.

Članice skupine bodo del prihodkov od današnjih nastopov namenile skladu Solidarna za promocijo in zaščito reproduktivnih pravic žensk.

P. G.