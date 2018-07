Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Da je celotno mesto festivalski oder, so si za glavno vodilo leta 1920 zamislili njegovi ustanovitelji Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt in Richard Strauss. Fotografija je s predlanskege otvoritvene slovesnosti. Foto: EPA Avstrijski igralec Tobias Moretti (mi ga poznamo iz Komisarja Rexa) med vajami za letošnjo produkcijo Slehernika. Foto: EPA Na prvem festivalskem nastopu Dunajskih filharmonikov, 28. in 29. julija, je med solistkami napovedana tudi Bernarda Fink. Foto: RTV SLO Za tiste, ki trdijo, da kultura ni donosna: samo s prodajo vstopnic festival vsako leto zasluži 27 milijonov evrov, posredno in neposreeno pa ustvari 183 milijonov evrov dobička. Foto: Wikipedia/Andreas Praefcke Dodaj v

Salzburški festival - ko je celo mesto oder

Programski poudarki enega najpomembnejših festivalov glasbe in gledališča

18. julij 2018 ob 12:56

Salzburg - MMC RTV SLO, STA

Mozartov Salzburg bo med 20. julijem in 30. avgustom prizorišče največjega in najpomembnejšega avstrijskega kulturnega festivala, ki se približuje stoletnici ustanovitve. Leta 1920 so ga zasnovali z mislijo, da je celotno mesto festivalski oder. V ospredju pettedenske prireditve sta glasba in gledališče ter njuni stalnici - Mozart in Hofmannsthal.

Festival bo konec tedna uvedel dvodnevni predtakt, ki so ga oblikovali tudi z mislijo na prebivalce Salzburga in njegove obiskovalce. Da je celotno mesto festivalski oder, kot so si za glavno vodilo leta 1920 zamislili njegovi ustanovitelji Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt in Richard Strauss, bodo Salzbutžani dokazovali z glasbo, gledališčem, branji, razstavami in plesom na več prizoriščih: trgih, dvoriščih, v hišah in kinodvoranah.

Začetek s sakralno glasbo ...

Uradni program bo v petek odprl koncertni niz, poimenovan Duhovna uvertura, sklop koncertov sakralne glasbe, v katerem je mogoče slišati velike duhovne stvaritve evropske glasbene tradicije. Vlogo prvega nastopajočega bo imel Simfonični orkester iz Montreala pod taktirko japonskega dirigenta Kenta Nagana s Pasijonom po Luki Krzysztofa Pendereckega.

S tem se bo začel koncertni del festivala, eden od treh programskih stebrov, okrog katerih je zgrajen, čeprav je uradno odprtje predvideno šele teden dni kasneje. Otvoritvena slovesnost v stari jahalni šoli, ki pritegne slavne osebnosti in politike, bo 27. julija. Glavni letošnji govornik bo pisatelj in zgodovinar Philipp Blom, prireditev pa bo po podatkih uradne spletne strani odprl avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen.

... In nadaljevanje z moraliteto

Gledališka stalnica festivala je moraliteta avstrijskega literata Hofmannsthala Slehernik, ki je v Salzburgu v njegovi festivalski zgodovini doživela več kot 680 uprizoritev. Lani jo je na oder postavil režiser Michael Sturminger, za naslovno vlogo pa angažiral avstrijskega filmskega in televizijskega igralca Tobiasa Morettija, znanega iz televizijske kriminalne serije Komisar Rex. Moretti se bo predstavil tudi že v predtaktu, ko bo nastopil s projektom, v katerega je povezal Mozartovo glasbo in recitacijo.

Sicer pa bo dramski del festivala obsegal tragedijo Penthesilea nemškega dramatika Heinricha von Kleista v režiji Johana Simonsa in odrsko priredbo romana Lakota norveškega pisatelja Knuta Hamsuna. Z zgodbo Nobelovega nagrajenca za literaturo o norveškem umetniku, ki se sprehaja po ulicah Osla in premaguje lakoto, se je spopadel znani nemški režiser Frank Castorf. Prvič v nemščini pa bo izvedena še ena priredba negledališkega dela - romana Konj vstopi v bar, ki je izraelskemu avtorju Davidu Grossmanu lani prinesel mednarodnega bookerja. Zgodbo o stand-up komiku, ki se na svojem zadnjem nastopu zlomi pred občinstvom, je na oder prenesel češki režiser Dušan David Parizek.

Mozart, Strauss, Čajkovski, Monteverdi - vsi velikani v postroju

Operni program festivala bo odprla Mozartova Čarobna piščal v postavitvi ameriške režiserke Lydie Steier, Dunajskih filharmonikom, rezidenčnemu orkestru festivala, bo dirigiral grški dirigent Constantinos Carydis. Novi operni produkciji bosta tudi Straussova Saloma in Pikova dama Petra Iljiča Čajkovskega. Podpisala so ju nekatera znana gledališka in glasbena imena: režiserja Romeo Castellucci in Hans Neuenfels ter dirigenta Franz Welser-Möst in Mariss Jansons.

Iz baročne operne tradicije bo v novi produkciji zaživela tridejanka Claudia Monteverdija Kronanje Popeje, za oder jo je pripravil nizozemski umetnik Jan Lauwers. V obnovljeni različici pa bo mogoče videti Rossinijevo komično opero Italijanka v Alžiru s Cecilio Bartoli v pevski zasedbi.

Koncertni del bo obsegal nekatere uveljavljene cikle, kot so že omenjeni cikel duhovne glasbe, Mozartove matineje in koncertni niz, ki ga izvajajo Dunajski filharmoniki. Z orkestrom bodo prepoznavna dirigentska imena - Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, Riccardo Muti, Herbert Blomstedt in Franz Welser-Möst. Na njihovem prvem festivalskem nastopu, 28. in 29. julija, je med solistkami napovedana tudi Bernarda Fink.

Poleg simfonikov iz Montreala bodo med gostujočimi orkestri simfonični orkester dunajskega radia ORF, West-Eastern Divan Orchestra, Londonski simfonični orkestri, Mladinski orkester Gustava Mahlerja in Berlinski filharmoniki s prihajajočim šefom dirigentom Kirilom Petrenkom. V programu recitalov pa bodo med drugim nastopili klavirski virtuozi Jevgenij Kisin, Igor Levit, Grigorij Sokolov, Andras Schiff in Maurizio Pollini.

