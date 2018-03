Simfonija otožnih pesmi Tomaža Pandurja na gostovanju v Latinski Ameriki in Nemčiji

Krstna izvedba na berlinskem odru leta 2010

13. marec 2018 ob 08:58

Ciudad de Mexico/Bogota/Bonn - MMC RTV SLO, STA

Baletna predstava Simfonija otožnih pesmi režiserja Tomaža Pandurja in koreografa Ronalda Savkovića je na odru nacionalnega gledališča doživela premiero aprila lani kot poklon umrlemu režiserju, te dni pa baletni ansambel Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana gostuje z njo v Mehiki, Kolumbiji in Nemčiji.

Pravzaprav je predstava Simfonija otožnih pesmi krstno izvedbo doživela leta 2010 v berlinskem Državnem baletu, na predvečer prve obletnice režiserjeve smrti pa ga je enaka ekipa z nekaj novimi sodelavci postavila tudi na ljubljanski oder.

Rojstvo, življenje, ljubezen, smrt ...

Kot so zapisali v SNG-ju, da bi "z njo začutili potovanje po miselnih pokrajinah vsega tistega, kar nas osmišlja". To rojstvo, življenje, ljubezen, smrt ter prestavljanje v druge dimenzije, v nepojasnjene in neodkrite svetove, pravi dramaturginja Livija Pandur.

Simfonija, ki jo tvorijo preproste harmonije

Simfonija št. 3, op. 35, za sopran solo in orkester - Simfonija otožnih pesmi je glasbena podlaga predstave. Gre za eno najbolj znanih del Henryka Mikolaja Goreckega, govori pa o materi, ki je izgubila sina, in o otroku, ki je ostal sam in izgubil vse. Dobro uro trajajoča simfonija, zgrajena iz preprostih harmonij, se je dotaknila široke množice kot že dolgo nobena obsežna simfonična skladba.

Mimo razuma s telesom začutiti glasbo

"Na vprašanja, v čem leži skrivnost uspeha, bi bilo težko govoriti zgolj z racionalno razlago. Simfonijo je treba le začutiti, čutiti s telesom, kot je pogosto poudarjal skladatelj," je ob ljubljanski premieri zapisala muzikologinja Veronika Brvar.

V predstavi nastopa 14 plesalcev ljubljanskega Baleta, za likovno podobo so poskrbeli scenograf Numen, kostumografinja Angelina Atlagić ter oblikovalca svetlobe Jaša Koceli in Juan Gomez Cornejo.

SNG Opera in balet Ljubljana bo z baletno predstavo Simfonija otožnih pesmi v Mehiki gostoval v dveh mestih, in sicer v Ciudadu de Mexico 14. in 15. marca ter v Guadalajari 17. in 18. marca. Nato se gostovanje med 21. in 24. marcem seli v kolumbijsko prestolnico Bogoto, sledi še sklep gostovanja 28. marca v Bonnu.

P. G.