Teden za najmočnejšo navezo na področju performansa in inovativnih umetniških akcij

Festival Performa & Platforma v Mariboru

29. avgust 2018 ob 15:55

Maribor - MMC RTV SLO, STA

"Če smo lani izpostavili domeno ženske, njeno polje delovanja v umetnosti, tokrat reflektiramo in v ospredje postavljamo odnos. S tem odpiramo vpogled v zapleteno naravo srečanja, vzpostavljanje odnosa in pogojev njegove ohranitve ter se dotikamo vprašanj o sobivanju, sodelovanju in povezavi med različnimi domenami," pravita Jasmina Založnik in Mojca Kasjak, umetniški vodji festivalskih sklopov Performa & Platforma.

V Maribor se z drevišnjim dogodkom v galeriji Media Nox družno vračata nekoč posamična festivala Performa & Platforma. Letošnja festivalska tema izpostavlja navezo sodelovanja, pet festivalskih dni pa prinaša osmem domačih in tujih predstav ter spremljevalni program.

Večerna splavitev festivala v galeriji Media Nox

Uvodni večer bosta ob 18. uri zaznamovala videoperformans in razstava Enye Belak Gupta v galeriji Media Nox. Ob 20. uri bo sledila še gostujoča plesna predstava Out of any present portugalskega dvojca v sestavi Sofia Dias in Vitor Roriz, ki bo na ogled v Lutkovnem gledališču Maribor.

V predstavi avtorja raziskujeta glasbo, besede, gibe in njihove kompleksne vpetosti v druge relacije skozi sistematične repeticije in njihova naknadna preoblikovanja. Po predstavi bo potekal še strokovni pogovor s producenti.

Natančen program si lahko pogledate na tej povezavi.



Organizatorji bodo v četrtek v sodelovanju z nizozemskim De Stilte Theatre in Poletnim lutkovnim pristanom festival nadaljevali z otroško plesno-gledališko predstavo Leteča krava ter s predstavitvijo in interaktivnim predavanjem o prihajajoči knjigi avtorja Roka Vevarja, naslovljeni Antologija sodobne plesne publicistike 1918-1960.

Petkov večer bosta zaznamovali dve predstavi, in sicer Kar je preveč, je preveč nizozemskega De Stilte Theatre in premiera eksperimentalne zvočno-gibalne predstave Primer: Claudel avtorice Aphre Tesle, ki spaja fragmente osebne mitologijo umetnice in Camille Claudel, ene največjih kipark prejšnjega stoletja.

Zvočno pohajkovanje po mestu

Sobotno popoldne bodo popestrili z multimedijskim performansom avtorjev Irene Pivka in Braneta Zormana. Gre za zvočni sprehod, na katerem se bodo obiskovalci sprehodili po naprej začrtani poti po Mariboru in s pomočjo zvočnih slik vtisnjenih v lokacijo začrtane poti prehajali med fiktivnimi in realnimi dogodki.

Na sploh bo festivalska sobota v znamenju domače produkcije, saj bodo v Mariboru predstavili odrski prevod pesmi mehiškega nobelovca Octavia Paza Pismo dognanja. Predstava nosi naslov Solo za dva glasova, pod katerega so podpisani Magdalena Reiter, Milan Tomašik in Anja Golob.

V nedeljo bodo za zaključek festivala pripravili slovensko premiero festivalske koprodukcije z naslovom Nature Poetry, za katero stojijo koreografa Jasmina Križaj in Simon Wherli ter glasbenik Daniel Gisler.

"Laboratorijska" izmenjava znanj

Pod geslom Izmenjava znanj bo potekal tudi umetniški laboratorij, v sklopu katerega bo avtorica Anja Bornšek ustvarjala festivalski prostor, ki bo gostujoče in lokalne umetnike približal občinstvu - ne le skozi uprizorjena dela, temveč skozi konkretne prijeme njihove umetniške prakse. Umetniški laboratorij bo namenjen vsem, ne le tistim, ki sami razvijajo svoje delo in želijo razširiti svoj umetniški pristop, ter bo odprt od četrtka.

P. G.