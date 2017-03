Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Medtem ko je prvo dejanje predstave neposredno povezano z motivi Pasolinijevega romana, in se torej odvija v šestdesetih letih v Milanu, pa je prizorišče drugega dejanja današnji Trst. Foto: Peter Uhan/SSG Trst Predstava obravnava razredni boj, ki je bil v šestdesetih letih pogosto prisoten, danes pa ga priredba prikazuje v duhu novega časa, v katerem je kriza srednje-visokega sloja spet živa in problematična. Foto: Peter Uhan/SSG Trst Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teorema, Pasolinijevo razkrivanje prikrite narave meščanskega mikrokozmosa

Premiera predstave Milana Markovića Matthisa

10. marec 2017 ob 14:52

Trst - MMC RTV SLO/STA

V Slovenskem stalnem gledališču (SSG) v Trstu bo danes premiero doživela dramska adaptacija Pasolinijevega romana in filma Teorema. Igro podpisuje Milan Marković Matthis, na oder pa jo je postavil režiser Sebastijan Horvat.

Pier Paolo Pasolini je roman (izšel je leta 1968) napisal kot poskus alternacije proze in verzov. Pisal ga je hkrati s scenarijem za film, v njem pa pripoveduje o prihodu skrivnostnega tujca v družino bogatega milanskega podjetnika. Intelektualna in spolna privlačnost tujca iztrgata družino iz zavetja ustaljenega reda. Vihar, ki ga tujec sproži, razkriva prikrito naravo vseh članov tega meščanskega mikrokozmosa.

Uprizoritev tržaškega gledališča je prva dramska adaptacija Pasolinijevega romana in filma v slovenskem gledališkem prostoru. Prvo dejanje predstave je bolj neposredno povezano z motivi Pasolinijevega romana in se dogaja v Milanu v šestdesetih letih 20. stoletja, drugo dejanje pa je postavljeno v današnji Trst. Os predstave je refleksija o propadu krhke fasade neke dobrostoječe družbe.

"Živimo v svetu, v katerem je potreba meščanske družbe po ideološkem opravičevanju in zaščiti njenih temeljev v tako velikem nasprotju z realnostjo, da njene zlaganosti in samomorilskega nagnjenja ne moremo več prikrivati in je naraščajoči pritisk mogoče rešiti na le en sam način - s porajanjem fašizma," je v gledališkem listu predstave zapisal dramaturg Milan Marković Matthis.

V predstavi nastopajo Vladimir Jurc, Maja Blagovič, Tadej Pišek, Sara Gorše k.g., Nikla Petruška Panizon in Jasmin Mekić k.g. Scenografijo je zasnoval Jürgen Kirner, kostumografija je delo Belinde Radulovič, izvirno glasbo pa podpisuje Drago Ivanuša. Za koreografijo je poskrbela Anja Bornšek. Dramaturška obdelava romana je nastala na osnovi prevoda Gašperja Maleja.

Poklon Jožetu Babiču

Predstavo posvečajo stoletnici rojstva režiserja in dramaturga Jožeta Babiča, ki se ga spominjajo tudi z razstavo v foajeju parterja SSG, ki sta jo ob obletnici priredila Slovenska kinoteka in Slovenski filmski center. Na dan premiere bodo odprli novo razstavo umetniškega kolektiva Assopuntoniente z naslovom Trieste-Ortona 693,44 km.

M. K.