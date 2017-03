Umrla je Olga Jančar, nekdanja vodja Borštnikovega srečanja

Pri srečanju je sodelovala do upokojitve leta 2009

8. marec 2017 ob 11:26,

zadnji poseg: 8. marec 2017 ob 11:55

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Po dolgi bolezni se je poslovila nekdanja direktorica Borštnikovega srečanja Olga Jančar, ki je bila več desetletij eden najbolj prepoznavnih obrazov Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Po pisanju časopisa Večer je Olga Jančar - sicer tudi nekdanja soproga pisatelja Draga Jančarja - veljala za eno od "legend" festivala Borštnikovo srečanje.

"Prva je bil neizpodbitno Branko Gombač, druga pa Olga, ki je bila v nekem obdobju direktorica festivala. Po smrti predsednika Rudija Šeliga in pozneje skupaj s Tonetom Partljičem," so zapisali.

Kraljica družabnosti z obveznim klobukom

Jančarjeva, znana tudi po svojem ekstravagantnem modnem slogu (klobuk naj bi posvojila prav od Gombača), se je v spomin vseh gledališčnikov zapisala tudi kot izjemna organizatorica.

"Z njeno pomočjo in smislom za družabno je srečanje postalo resnični družabni dogodek vsako jesen v mestu, ob boku Zlate lisice in pozneje Festivala Lent. Vključujoč celo modne revije v Kazinski dvorani in borštnikovske teniške turnirje. Če je Gombača leta pred tem obsedala predvsem 'družbenost' festivala, je bila Olga kraljica družabnosti," še beremo v časopisu.

V Delu pa so zapisali, da se je odlikovala "kot sijajna organizatorica, še posebej v obdobju, ko je bil največji festival slovenskih gledališč vsaj toliko kot kulturni in umetniški tudi družabni dogodek".

Olga Jančar je pri organizaciji Borštnikovega srečanja začela sodelovati leta 1975, upokojila pa se v letu 2009.

