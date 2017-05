Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Predstava Une druge tri sestre ironizira trivialnost sodobnih problemov družbe kot so strah pred birokracijo, potrebo po nenehnih inovacijah in napredku ter apatijo političnega aktivizma. /.../ Tanja, Zala Mojca in Gaja so Izi, Leni in Oži pokazale pot v Uno drugo Moskvo in jim izpolnile 'dream come true'," beremo v utemeljitvi nagrade za predstavo v celoti na festivalu Vizije. Foto: JSKD/Matej Maček Rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino je utemeljen z naslednjimi besedami: "Nastop skupine Charlie Butter Fly je neposreden, poln strastnega izvajanja in podajanja idej. Glasbeni izraz je namenoma neizbrušen in zato zelo iskren. Izvedba v živo je ponudila energično, živahno in razgibano glasbeno doživetje." Foto: JSKD/Matej Maček "Mlade igralke Gledališke šole Prve gimnazije Maribor so se zrelo lotile zahtevne naloge prenosa teme znamenite literarne predloge Živalske farme Georga Orwella," so med drugim zapisali v utemeljitvi vizionarja za najboljše avtorsko besedilo. Foto: JSKD/Matej Maček Avtorski projekt Romeo in Julia-n je odnesel vizionarja za lutkovnost, saj "z dodelano in izčiščeno likovno zasnovo, veščo animacijo in predvsem z duhovito adaptacijo zahtevne dramske predloge Williama Shakespeara obračuna s predsodki sodobne družbe." Foto: JSKD/Matej Maček Sorodne novice Osrednji vizionar letos za mariborsko predstavo Generacije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Une druge tri sestre "očistile karies države" in odnesle nagrado vizionar za predstavo v celoti

Zaključek festivala Vizije in s tem Tedna ljubiteljske kulture

22. maj 2017 ob 12:24

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Predstava Une druge tri sestre je bila na zaključku festivala mladinske ustvarjalnosti Vizije ovenčana z nagrado vizionar za najboljšo gledališko predstavo v celoti, s čimer se je zaključil tudi letošnji Teden ljubiteljske kulture.

Poleg vizionarja za Une druge tri sestre skupine Me Društva Gledališče Glej Ljubljana, so rock vizionarja za najboljšo mladinsko rock skupino prejeli Charlie Butter Fly. Med igralci je slavil Andraž Jug, med glasbeniki Manca Berlec, vizionarja za avtorsko besedilo so podelili Gledališki šoli Prve gimnazije Maribor za predstavo Živinska komedija, za celovit avtorski pristop skupini Vitki študent Gledališča Glej za predstavo Glej, vitki študent, za udaren odrski nastop pa skupini Captain Morgan's Revenge.

Nadalje so vizionarja za plesno gledališče domov odnesli člani Teatra Pozitiv Ljubljana s predstavo Popotniki, za lutkovnost LS Zrna/Krožnik, Društvo Koruzno zrno in Srednja šola Slovenska Bistrica s projektom Romeo in Julia-n, vizionarja za glasbeni izraz pa si je prislužila skupina Seul Océan, so še sporočili iz Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveze kulturnih društev Slovenije, ki pripravljata Teden ljubiteljske kulture (TLK).

Nagrajence je izbrala žirija v naslednji sestavi: lutkarica Barbara Bulatović, igralec in režiser Miha Nemec ter glasbeni urednik na Valu 202 Jernej Vene.

Pogum, drznost in humor ...

Predsednik žirije Nemec je povedal: "Selektor je ponudil izbor, v katerem so dijaki in študentje skozi avtorsko gledališče pokazali veliko mero poguma, drznosti, humorja. Skrajno vesel sem in ponosen, da so ustvarjalci s prikazanim uspeli zavzeti zavidljivo stopnjo distance in me tako pretresti kot nasmejati z odpiranjem svojih osebnih zgodb, razmišljanj, refleksije o času, v katerem živijo, in prihodnosti, ki jih čaka."

Ob tem je še dodal, da "vizija, ki jo mladi ponujajo, kaže na nujnost odpiranja aktualnih problematičnih tem in soočanja z njimi. Mladim želim torej še več takšnega ustvarjanja, saj so odgovori, do katerih se dokopljejo skozi refleksijo, tudi edini, ki jih bodo dobili. In seveda veliko užitkov pri ustvarjanju."

Ob letošnjem Tednu ljubiteljske kulture: Kvadrat in krog, kocka in krogla – da bi začeli razmišljati zunaj ustaljenih navad



Na državni festival, ki je letos torej potekal v Novi Gorici, se skupine uvrstijo prek območnih in regijskih srečanj, izbirajo pa jih selektorji. Letos so vloge selektorjev prevzeli Severa Gjurin za fotografijo, Jani Kenda za rock glasbo, Andrej Jus za gledališče in Irena Rajh Kunaver za lutke.

Sicer pa se je na festivalu Vizije letos predstavilo sedem rock zasedb, deset gledaliških in ena lutkovna predstava, 14 fotografov, ki so ustvarjali na temo odtujenosti. Sodelovali so še literarni ustvarjalci, in sicer na natečaju revije Mentor za mlade literarne talente in na Festivalu mlade literature Urška, v spremljevalnem programu pa je bila tudi plesna predstava v koprodukciji SNG-ja Nova Gorica in MN Dance Company.

Valilnica mladih talentov

Festival Vizije je bil sprva namenjen zgolj mladinskim gledališkim skupinam, v zadnjih letih pa so vanj vključeni tudi mladinski lutkovni, glasbeni in likovni ustvarjalci. Ciljno usmerjen v ustvarjalce, stare med 15 in 26 let, saj gre po mnenju organizatorjev za razmišljujočo generacijo, ki še ni obremenjena s samocenzuro in kjer projekti praviloma nastajajo prek poglobljene raziskave gradiva, sebe in sveta, v katerem živijo.

Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na področju fotografije ter s tem spodbuditi razvoj mladinske umetniške produkcije.

Tako se je z zaključkom tridnevnega festivala Vizije v Novi Gorici, ki ga mesto gosti od leta 2008, iztekel tudi vseslovenski Teden ljubiteljske kulture.

P. G., foto: JSKD/Matej Maček