Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! S tem ko je k sodelovanju predstave povabilo najstnike, se Lutkovno gledališče Ljubljana tudi na ustvarjalni ravni obrača k mladim, za katere tudi sicer ustvarja znaten del svojega programa. Foto: Lutkovno gledališče Ljubljana Moja želja je, da bi skupaj z najstniki, ki bi se zbrali v gledališko skupino, ustvarili predstavo o njih samih, o njihovem življenju, izkušnjah, strahovih in željah, upanjih, jezi in uporu, nerazumevanju odraslih, radosti in veselju, skratka o viharju, ki divja v njihovih možganih in srcih. Režiser Primož Ekart "V starosti med 12. in 24. letom se v možganih mladostnikov dogajajo velike spremembe. To pri mladostnikih povzroča čustvovanje, odzive in vedenje, ki starše in druge odrasle pogosto prestraši. Ni čudno, da se starši svojim mladostniškim otrokom včasih približujejo v strahu, spet drugič pa se nanje jezno odzivajo," beremo o vsebini knjige Vihar v glavi, ki je v slovenskem prevodu izšla leta 2014. Foto: Družinski in terapevtski center Pogled Sorodne novice Več kot 300 strojev, devet opic in trije ljudje na odru LGL-ja LGL na Kitajskem predstavlja gledališče za najmlajše LGL v novo sezono kar s premiero v Franciji Dodaj v

Vihar v glavi: kako najstniški možgani delujejo drugače od odraslih

Premiera v Lutkovnem gledališču Ljubljana

24. april 2018 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vihar v glavi je predstava, ki poleg znanstvenega vpogleda v delovanje mladostniških možganov razpira tudi čustveni svet mladih, predvsem v odnosu do staršev - pa tudi svet njihovih želja, pričakovanj, strahov in upanj za prihodnost.

Kar 86 tisoč milijard nevronov namreč v tem obdobju sproža najrazličnejše dnevne spremembe, hkrati pa omogoča mladostniško eksplozijo kreativnosti, drznosti, vznemirjenja in poguma ...

Viharne spremembe v najstništvu

Predstava Vihar v glavi, ki jo je režiral Primož Ekart in jo zasnoval na podlagi dramskega besedila Brainstorm avtorjev Neda Glasierja in Emily Lim, je namenjena mladim od 12. leta starosti.

Izvorno besedilo je nastalo v londonski produkcijski hiš Company Three v sodelovanju s 13 najstniki igralci. Pri tem so idejno izhajali iz najnovejših znanstvenih odkritij na področju nevroznanosti oziroma ugotovitev o tem, kako se delovanje možganov v najstniški dobi razlikuje od njihovega delovanja pri odrasli osebi.

Ob predstavi v Lutkovnem gledališču Ljubljana pripravljajo 25. aprila ob 17. uri na Velikem odru še pogovor O najstnikih in njihovih možganih, na katerem bosta sodelovala nevrolog Damjan Osredkar, predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, in Primož Ekart. Vodila ga bo Ana Duša, na njem pa bo beseda tekla o tem, zakaj se najstniki vedejo tako, kakor se.



Polletni proces nastajanja besedila

Na začetku letošnje sezone je ustvarjalna ekipa predstave prek avdicije, na katero se je prijavilo več kot 100 mladih, izbrala skupino 17 mladostnikov med 14. in 19. letom. Besedilo slovenske uprizoritve je nastajalo sproti, med šestmesečnim procesom, v njem pa se originalna predloga prepleta z osebnimi izkušnjami in zgodbami sodelujočih najstnikov.

Z režiserjem, dramaturginjo Ano Duša in koreografom Sebastjanom Staričem so mladi igralci v ustvarjalnem procesu urili svoje telo in glas, se učili različnih gledaliških tehnik in improvizacij ter skozi različne faze ustvarjanja spoznavali celovit gledališki proces.

Predstava o najstnikih z najstniki

"Ustvarjalnost in pogum sta stvari, ki sta bistveni tudi v gledališču. Moja želja je, da bi skupaj z najstniki, ki bi se zbrali v gledališko skupino, ustvarili predstavo o njih samih, o njihovem življenju, izkušnjah, strahovih in željah, upanjih, jezi in uporu, nerazumevanju odraslih, radosti in veselju, skratka o viharju, ki divja v njihovih možganih in srcih," so režiserjeve besede povzeli v LGL-ju.

Prevod in priredbo podpisujejo Ekart, Ana Duša in skupina Vihar v glavi, scenografijo Damir Leventić, kostumografijo Maja Mirković, avtorsko glasbo je prispevala zasedba Koala Voice, oblikovanje svetlobe ima na skrbi Igor Remeta.

V predstavi igrajo Jaka Babič, Neža Dvorščak, Matic Eržen, Nace Korošec, Julita Kropec, Tilen Lajevec, Ana Logar, Aja Markovič, Ronja Matijevec Jerman, Maks Mihajlović, Jon Napotnik, Sergej Osterc, Urška Pečevnik, Ana Pribošič, Alica Ela Rogelj, Aleksandra Staroveški in Svit Stefanija.

Premiera predstave Vihar v glavi bo drevi ob 18. uri na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana.

P. G.