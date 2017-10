Vrh ledene gore ali obravnava samomorov zaradi pritiskov na delovnem mestu

Premiera predstave na Mali sceni MGL-ja

6. oktober 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Detektivska drama španskega dramatika Antonia Tabaresa, naslovljena Vrh ledene gore, bo v režiji Mojce Madon doživela svojo prvo slovensko uprizoritev na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL).

Dogajanje igre je postavljeno v večje špansko mesto, kjer se v stavbi uspešnega podjetja Technocenter v petih mesecih med zaposlenimi zgodijo trije samomori. Multinacionalka s sedežem v Madridu, katere del je podjetje, pošlje eno svojih vodilnih, da neposredno pridobi čim več podatkov in napiše interno poročilo.

Ko filmsko besedilo zaživi na odrskih deskah

Mlada režiserka Mojca Madon, za katero je to prva režija v profesionalnem gledališču, je na novinarski konferenci pred premiero povedala, da je besedilo napisano zelo filmsko. Zato se je trudila, da "gledališki jezik ne bi preveč uničil tega detajlnega filmskega jezika". Predstavo so tako postavili znotraj filmskega realizma, tudi igra je zelo detajlna, zelo filmska.

Dve lovoriki in še v film prelito dramsko besedilo

Španski dramatik Antonio Tabares (1973), ki prihaja s Kanarskih otokov, je za igro Vrh ledene gore leta 2011 prejel nagrado Trisa de Moline in leta 2012 nagrado replica. Predstava je bila premierno uprizorjena leta 2014 v Madridu, leta 2016 pa je doživela še filmsko upodobitev.

Po besedah dramaturginje Anje Krušnik Cirnski je Tabaresovo besedilo nastalo kot odmev nenadnega porasta samomorov po začetku gospodarske krize leta 2008. Dramatik je za osnovo vzel Renaultov primer, kjer so se v letih 2006 in 2007 ubili trije delavci. Vendar pa Renault ni bil osamljen primer, podobo se je dogajalo v France Telekomu, Peugeotu in ponekod drugod.

Gre zgolj za nesrečno naključje?

Tabares postreže z napeto detektivko, ki se v prvem delu ukvarja predvsem s tremi samomori, v drugem pa seže pod površje problema in se nevarno približuje breznu problematike, kjer so absolutni zaključki preveč preprosti, da bi ponujali prave rešitve.

Direktor, prototip uspešnega menedžerja, zavrača vsakršno povezavo med očitno človeško stisko in delovnim okoljem. Gre za nesrečno naključje? Bo nekaj razkritih skrivnosti iz zasebnega življenja samomorilcev celoten položaj pojasnilo ali pa ga bo le še bolj zamotalo? Tako kot obravnava razmere v sodobni zahodni družbi, se z enako zavzetostjo poglablja tudi v človeško nrav, so zapisali v gledališču.

V predstavi igrajo Mirjam Korbar Žlajpah, Lotos Vincenc Šparovec, Miranda Trnjanin (kot gostja), Jernej Gašperin, Boris Kerč in Tanja Dimitrievska. Prevod podpisuje Ignac Fock, lektorica je Maja Cerar, za likovno podobo uprizoritve sta poskrbela scenograf in oblikovalec svetlobe Dorian Šilec Petek in kostumografka Tina Bonča, za zvočno podobo pa avtor glasbe Luka Ipavec.

Premiera predstave Vrh ledene gore na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega bo drevi ob 20. uri.

P. G., foto: MGL / Peter Giodani