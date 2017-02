Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kitarist in pevec Damir Avdić v predstavi nastopa (skupaj z Grego Zorcem) in je poskrbel tudi za izvirno glasbo. Foto: Miha Fras/Miniteater Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z MMC-jem na ogled Avdićevega Mefista

Oster kritik današnjih časov

22. februar 2017 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ponedeljek, 27., in v torek, 28. februarja, bosta v Mini teatru ponovitivi predstave Mefisto v izvedbi Damirja Avdića in Grege Zorca.

Kot so ob septembrski premieri zapisali v gledališču, Avdićev Mefisto ne poskuša rušiti stereotipov mitskega navdušenja nad dvema poloma, kakor jih tudi ne poskuša vzpostavljati.

Predstava, ki je uvrščena tudi v spremljevalni program Tedna slovenske drame, je nastala v produkciji Maske in koprodukciji Mini teatra, Desire Central Station International/Regional Theatre Festival & Pozorište Kosztolanyi Dezso iz Subotice.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Iz katerega mesta prihaja Damir Avdić?

MMC v sodelovanju z Masko podarja po dva kompleta vstopnic za vsako od predstav. Da bi se uvrstili v žreb za nagrado, najpozneje do petka, 24. februarja, ob 12.00 pošljite pravilen odgovor na nagradno vprašanje (najdete ga v okvirčku) na mmc-kultura@rtvslo.si. Pripišite svoje kontaktne podatke in še, kateri dan bi si želeli ogledati predstavo.

