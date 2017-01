Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ob besedni zvezi pop art večina najprej pomisli na Andyja Warhola, ki ga je fascinirala tudi priljubljena prva dama, nato Kennedyjeva vdova Jackie. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ameriški sen v Britanskem muzeju

Razstava grafik od pop arta do danes

16. januar 2017 ob 09:01

London - MMC RTV SLO/STA

Zadnjih šest desetletij je bilo eno najbolj dinamičnih in turbulentnih obdobij v zgodovini ZDA. Na dogajanje okoli sebe so se odzvali tudi ameriški umetniki.

Ta čas je zaznamovala vrsta prelomnih dogodkov, od atentata na Johna F. Kennedyja in misije Apollo 11 do vietnamske vojne, epidemije aidsa in sprememb v rasni politiki. V odgovor na dogajanje okoli sebe so ameriški umetniki ustvarili vrsto grafik, ki so izjemne tako po svojem formatu kot pomenu. Na ogled bodo v okviru razstave Ameriški sen - od pop arta do danes, ki jo bodo v Britanskem muzeju odprli 9. marca.

Na razstavi, ki se bo začela s predstavitvijo pop arta iz 60. letih minulega stoletja in sklenila s predstavitvijo sodobnih avtorjev, bodo z deli zastopani nekateri najbolj poznani ameriški umetniki, med njimi Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Kara Walker in Julie Mehretu.

Kot piše na spletni strani muzeja, so vsi pogumno eksperimentirali z grafiko, pri čemer so navdih našli v svetu, ki jih je obdajal: oglaševanju na jumbo plakatih, globalni politiki, Hollywoodu in vsakdanjem življenju. Prav medij grafike pa je tudi pripomogel k temu, da je bilo njihovo delo dostopnejše najširšemu občinstvu.

Na razstavi bo javnost prvič imela priložnost videti dela iz izjemne zbirke ameriške moderne in sodobne umetnosti Britanskega muzeja, poleg njih bodo na ogled še dela iz nekaterih drugih muzejev in zasebnih zbirk.

A. K.