Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Blue Star Linz je ime instalacije nemškega umetnika Otta Pieneja. Foto: EPA Instralacija Amerikka brazilskega umetnika Cilda Meirelesa je na ogled v sekciji Unlimited. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Basel bo do nedelje vroča točka svetovne umetnosti

Na kupu zbrana dela 4.000 umetnikov

14. junij 2017 ob 14:14

Basel - MMC RTV SLO

V Baslu je vse nared za odprtje Art Basla, enega največjih in najprestižnejših umetniških sejmov na svetu, na katerem do nedelje pričakujejo okoli 100.000 obiskovalcev.

V razstavnem centru Messe Basel bo dela več kot 4.000 umetnikov predstavljalo 290 vodilnih svetovnih galerij. Lani je umetniški sejem, ki se razprostira na 27.500 kvadratnih metrov razstavnih površin, poteka pa tudi drugod po mestu, v šestih dneh privabil 95.000 obiskovalcev.

V okviru sejma bo potekal tudi pester spremljevalni program, med drugim 23 pogovorov z vodilnimi svetovnimi galeristi, zbiratelji, umetnostnimi zgodovinarji, kuratorji, direktorji muzejev in kritiki, ki jih je zasnovala Mari Spirito.

Umetniški sejem Art Basel poteka od leta 1970, takrat so ga ustanovili Ernst Beyeler, Trudi Bruckner in Balz Hilt in že prvo leto je bil sejem velik uspeh: na njem je sodelovalo 90 galerij iz 10 držav, sejem pa si je ogledalo 16.300 ljudi. Tri leta kasneje so uvedli posebno razstavo, takrat je bila to razstava American Art after Jackson Pollock, v naslednjih letih pa so sledile številne razstave, ki so pod drobnogled vzele vsakič drugo državo.

V naslednjih desetletjih se je sejem nenehno širil in izpopolnjeval, med drugim so leta 1995 uvedli platformo za umetniški video, štiri leta kasneje uvedli poseben sektor za film, leta 2000 pa je takrat imenovani direktor Sam Keller (na položaju je ostal sedem let) uvedel platformo Unlimited, ki presega tradicionalni koncept klasične razstave in je med drugim uvedel tudi razstave na prostem in širok spekter novih oblik sodobne umetnosti: instalacije, monumentalne skulpture, videodela, performanse ... Od leta 2012 je kurator omenjene platforme Gianni Jetzer, ki je tudi letos poskrbel za odmevnost razstavljenih del.

Sekcija Parcours, na čelu katere je kurator Samuel Leuenberger, predstavlja 22 del, ki bodo na ogled na prostem po vsem mestu, vrhunec dogajanja pa bodo sobotni performansi.

K. T.